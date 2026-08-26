Услуги перед отечеством
Минпромторг предложил распространить нацрежим на закупки работ
Глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с Владимиром Путиным 26 августа предложил расширить национальный режим в закупках государства и госкомпаний на работы и услуги для стимулирования спроса на российскую промышленную продукцию, сжатие которого привело к появлению простаивающих производственных мощностей. В бизнес-сообществе идею поддерживают: сейчас отсутствие ограничений на использование импортного оборудования при оказании услуг создает лазейку для закупки иностранных товаров.
Глава Минпромторга Антон Алиханов задумался над стимулированием спроса на российскую промышленную продукцию в рамках госзакупок
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Национальный режим в закупках государства и госкомпаний может быть распространен на услуги, которые исполнители и подрядчики оказывают в рамках исполнения госзаказа. Такое предложение 26 августа выдвинул глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Суть нацрежима — в ограничении возможности приобретения для госнужд иностранных товаров.
Так, преимущество отдается продукции из России или Евразийского экономического союза. При этом действующие правила не ограничивают использование подрядчиками в рамках госзаказа импортного оборудования для оказания услуг или осуществления работ. На исправление этой ситуации и нацелена инициатива Минпромторга. По словам Антона Алиханова, это позволит дозагрузить «профицитные» производственные мощности на фоне «затухания» спроса в ряде отраслей. Минпромторг, уточнил он, готов проработать соответствующую законодательную инициативу — сейчас вопрос обсуждается с Минфином и Минэкономразвития. В пресс-службе Минфина (курирует сферу госзаказа) “Ъ” сообщили, что считают возможным реализовать инициативу Минпромторга, доработав при необходимости отраслевые нормы, не внося изменений в само закупочное законодательство. “Ъ” также направил запрос в Минэкономразвития.
В Минпромторге сообщили “Ъ”, что высказанные предложения находятся на этапе подготовки. В ведомстве пояснили, что речь идет о закреплении в закупочном законодательстве статуса «российское лицо» для исполнителей и подрядчиков и «дистрибутор российской промышленной продукции» — для участников рынка, которые не являются конечными производителями. Как отмечают в Минпромторге, предложения направлены на стимулирование приобретения отечественной промпродукции, сокращение случаев избыточной наценки поставщиками-дистрибуторами, а также на экономию бюджетных средств.
По словам вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой, предложение Минпромторга позволит закрыть лазейку, которой участники рынка стали пользоваться сразу после введения нацрежима.
«Многие заказчики лукавят. Например, закупают не пожарные датчики, а услуги по обеспечению пожарной безопасности, что дает возможность вместо российских устройств закупать импортные»,— рассказывает госпожа Дыбова.
С другой стороны, получить запись в реестре российской промышленной продукции предпринимателям сегодня сложно, поэтому в ТПП рассчитывают на постепенное упрощение этой процедуры параллельно с развитием национального режима.
Член генсовета «Деловой России», учредитель ГК АИР Алексей Кучмин идею считает своевременной: ситуация на рынке требует более активной поддержки российских производителей. Инициатива, по его словам, повысит конкурентоспособность отечественного бизнеса, в частности упростит доступ к госзаказу малым и средним предприятиям. О необходимости донастроить нацрежим ранее говорил и президент РСПП Александр Шохин, предложив распространить его действие и на продукты интеллектуальной собственности.
Также Минпромторг намерен стимулировать спрос на российскую высокотехнологичную продукцию в частном секторе.
Так, сообщил Антон Алиханов, предлагается предусмотреть возможность заключения специнвестконтрактов (СПИК) не только с производителями, но и с потребителями промышленной продукции. Напомним, такие соглашения государство подписывает с компаниями для привлечения частных инвестиций в крупные технологичные и промышленные проекты — СПИК предполагают налоговые и иные льготы в обмен на вложения в запуск серийного производства. Практическую реализацию этой инициативы министр предложил начать со СПИК на строительство центров обработки данных — заключать их смогут инвесторы, которые дают обязательство использовать для реализации проекта российское оборудование. Это предложение Владимир Путин поддержал.