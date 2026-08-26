Услуги перед отечеством

Глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с Владимиром Путиным 26 августа предложил расширить национальный режим в закупках государства и госкомпаний на работы и услуги для стимулирования спроса на российскую промышленную продукцию, сжатие которого привело к появлению простаивающих производственных мощностей. В бизнес-сообществе идею поддерживают: сейчас отсутствие ограничений на использование импортного оборудования при оказании услуг создает лазейку для закупки иностранных товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минпромторга Антон Алиханов задумался над стимулированием спроса на российскую промышленную продукцию в рамках госзакупок

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Глава Минпромторга Антон Алиханов задумался над стимулированием спроса на российскую промышленную продукцию в рамках госзакупок

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Национальный режим в закупках государства и госкомпаний может быть распространен на услуги, которые исполнители и подрядчики оказывают в рамках исполнения госзаказа. Такое предложение 26 августа выдвинул глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Суть нацрежима — в ограничении возможности приобретения для госнужд иностранных товаров.

Так, преимущество отдается продукции из России или Евразийского экономического союза. При этом действующие правила не ограничивают использование подрядчиками в рамках госзаказа импортного оборудования для оказания услуг или осуществления работ. На исправление этой ситуации и нацелена инициатива Минпромторга. По словам Антона Алиханова, это позволит дозагрузить «профицитные» производственные мощности на фоне «затухания» спроса в ряде отраслей. Минпромторг, уточнил он, готов проработать соответствующую законодательную инициативу — сейчас вопрос обсуждается с Минфином и Минэкономразвития. В пресс-службе Минфина (курирует сферу госзаказа) “Ъ” сообщили, что считают возможным реализовать инициативу Минпромторга, доработав при необходимости отраслевые нормы, не внося изменений в само закупочное законодательство. “Ъ” также направил запрос в Минэкономразвития.

В Минпромторге сообщили “Ъ”, что высказанные предложения находятся на этапе подготовки. В ведомстве пояснили, что речь идет о закреплении в закупочном законодательстве статуса «российское лицо» для исполнителей и подрядчиков и «дистрибутор российской промышленной продукции» — для участников рынка, которые не являются конечными производителями. Как отмечают в Минпромторге, предложения направлены на стимулирование приобретения отечественной промпродукции, сокращение случаев избыточной наценки поставщиками-дистрибуторами, а также на экономию бюджетных средств.

По словам вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой, предложение Минпромторга позволит закрыть лазейку, которой участники рынка стали пользоваться сразу после введения нацрежима.

«Многие заказчики лукавят. Например, закупают не пожарные датчики, а услуги по обеспечению пожарной безопасности, что дает возможность вместо российских устройств закупать импортные»,— рассказывает госпожа Дыбова.

С другой стороны, получить запись в реестре российской промышленной продукции предпринимателям сегодня сложно, поэтому в ТПП рассчитывают на постепенное упрощение этой процедуры параллельно с развитием национального режима.

Член генсовета «Деловой России», учредитель ГК АИР Алексей Кучмин идею считает своевременной: ситуация на рынке требует более активной поддержки российских производителей. Инициатива, по его словам, повысит конкурентоспособность отечественного бизнеса, в частности упростит доступ к госзаказу малым и средним предприятиям. О необходимости донастроить нацрежим ранее говорил и президент РСПП Александр Шохин, предложив распространить его действие и на продукты интеллектуальной собственности.

Также Минпромторг намерен стимулировать спрос на российскую высокотехнологичную продукцию в частном секторе.

Так, сообщил Антон Алиханов, предлагается предусмотреть возможность заключения специнвестконтрактов (СПИК) не только с производителями, но и с потребителями промышленной продукции. Напомним, такие соглашения государство подписывает с компаниями для привлечения частных инвестиций в крупные технологичные и промышленные проекты — СПИК предполагают налоговые и иные льготы в обмен на вложения в запуск серийного производства. Практическую реализацию этой инициативы министр предложил начать со СПИК на строительство центров обработки данных — заключать их смогут инвесторы, которые дают обязательство использовать для реализации проекта российское оборудование. Это предложение Владимир Путин поддержал.

Полина Попова