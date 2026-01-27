Минэкономики предложило сделать механизм параллельного импорта постоянным

Минэкономики России предложило сделать временный механизм параллельного импорта постоянной мерой. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Сейчас механизм действует до конца 2026 года.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«В России временно действует международный режим исчерпания прав, при котором любой импортер может ввозить оригинальные товары. Минэкономразвития предлагает в постсанкционный период рассмотреть возможность перевести эту временную меру в постоянную»,— отметил господин Решетников (цитата по пресс-службе правительства).

Механизм параллельного импорта действует в России с мая 2022 года. Перечень товаров корректируются с учетом интересов потребителей и потребностей промышленности. По оценкам Минпромторга, в 2025 году объем параллельного импорта снизился до $2 млрд в месяц против $4 млрд в начале действия механизма.