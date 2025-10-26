Минпромторг предложил ужесточить правила госзакупок радиоэлектроники

Минпромторг планирует внести изменения в постановление правительства №1875, ограничивающее закупки зарубежных товаров, чтобы устранить обходные пути для иностранной продукции.

Предлагается запретить объединять в один лот российскую и зарубежную радиоэлектронную продукцию, включенную и не включенную в перечень ограничений. Также вводится понятие «комплект» для решения проблемы закупок наборов товаров, позволяющих игнорировать требования к локализации. Заказчики объединяли товары из разных перечней, что позволяло признавать заявки «иностранными» и не применять к ним меры защиты, установленные постановлением.

Как пояснили «Ъ» в Минпромторге, запрет на объединение в один контракт продукции из разных перечней в рамках постановления №1875 применяется к отдельным группам товаров и не распространяется на радиоэлектронную продукцию.

По данным Минпромторга, изменения направлены на поддержку отечественных производителей. Ведомство также оптимизирует перечень товаров, к которым применяется ограничение, и увеличивает до 50% размер квоты для принтеров и многофункциональных устройств. Основным известным производителем российских принтеров и многофункциональных устройств является ООО «Катюша Принт», чья продукция в количестве четырех наименований присутствует в реестре.

