Минпромторг: запрет параллельного импорта компьютеров не повлияет на рынок

Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом заявили в Минпромторге. В ведомстве утверждают, что на рынке достаточно отечественных аналогов.

«Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что, в свою очередь, будет способствовать развитию отечественной … промышленности», — сообщили в Минпромторге (цитата по «Интерфакс»). По словам чиновников, товары российских производителей представлены в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Поэтому мера не повлияет на ассортимент на российском рынке техники, утверждают в ведомстве.

В ноябре 2025 года Минпромторг исключил из списка разрешенных для ввоза товаров без согласия правообладателей компьютерную технику брендов Acer, Asus, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, Intel, Kingston, Samsung, Toshiba и нескольких других. Под ограничения попали компьютеры, ноутбуки, накопители, серверы и системы хранения данных. Мера вступает в силу с 27 мая 2026 года.