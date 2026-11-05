Государство чипируется

В процедурах по №223-ФЗ (закупки компаний с госучастием) аналогичный тренд: число самих закупок выросло на 56%, с 974 до чуть более 1,5 тыс., в то время как их общая сумма выросла только на 3,3%, до 5,6 млрд руб. Средняя НМЦК упала на 34% — до 3,7 млн руб. Сегмент закупок малого объема (упрощенные закупки по №44-ФЗ и №223-ФЗ) остается наиболее стабильным и органично растущим, добавила госпожа Сергиенко. Количество таких закупок выросло на 8,8%, до 2129, а совокупный объем увеличился на 4,4%, до 382,7 млн руб.