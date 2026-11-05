Государство чипируется
Госзакупки контроллеров выросли более чем на 20% в 2026 году
Необходимость замещения зарубежного оборудования и локализации промышленной продукции до сих пор оказывает влияние на рынок государственных и корпоративных закупок. В частности, количество закупок контроллеров для управления оборудованием в России за девять месяцев 2026 года выросло на 21,6%, однако их совокупная стоимость практически не изменилась — 10,9 млрд руб. Однако эксперты отмечают, что чаще заказчики предпочитают уже готовые устройства, где контроллеры лишь компоненты конечного решения.
Число государственных и корпоративных закупок контроллеров в России за девять месяцев 2026 года выросло на 21,6% год к году, до 5,2 тыс. процедур. При этом их совокупная стоимость практически не изменилась, составив 10,9 млрд руб. по сравнению с 10,7 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Такими данными с “Ъ” поделились в «Контур.Закупках».
Контроллеры — это электронные устройства для управления промышленным и другим оборудованием, в том числе системами безопасности и инфраструктурой. Они являются готовыми устройствами, в состав которых могут входить микроконтроллеры, память и другие электронные компоненты.
За январь—сентябрь 2026 года количество закупок по №44-ФЗ (регулирует закупки государственных и муниципальных учреждений) выросло на 15,3%, до более чем 1,5 тыс. В деньгах рынок практически не изменился и составил 4,9 млрд руб. Эксперт проекта «Контур.Закупки» Евгения Сергиенко объяснила это дроблением лотов при сокращении бюджетов: средняя начальная максимальная цена контракта (НМЦК) сократилась на 13,4% — с 3,7 млн до 3,2 млн руб.
В процедурах по №223-ФЗ (закупки компаний с госучастием) аналогичный тренд: число самих закупок выросло на 56%, с 974 до чуть более 1,5 тыс., в то время как их общая сумма выросла только на 3,3%, до 5,6 млрд руб. Средняя НМЦК упала на 34% — до 3,7 млн руб. Сегмент закупок малого объема (упрощенные закупки по №44-ФЗ и №223-ФЗ) остается наиболее стабильным и органично растущим, добавила госпожа Сергиенко. Количество таких закупок выросло на 8,8%, до 2129, а совокупный объем увеличился на 4,4%, до 382,7 млн руб.
Увеличение числа закупочных процедур фиксируют и аналитики «РТС-тендер». По собственным данным компании, за январь—сентябрь 2026 года было проведено около 340 закупок контроллеров на 1,61 млрд руб. против 264 процедур на 612 млн руб. годом ранее.
На регулируемом рынке без учета скрытой статистики контроллеры берут школы, вузы и коммунальщики, объяснил эксперт НТИ по микроэлектронике и электронной промышленности Сергей Сазонов. Это учебные наборы и автоматика тепловых пунктов, говорит он. Среди корпоративных заказчиков чаще всего спрос идет со стороны энергетики, нефтегаза и транспорта, где контроллеры нужны на замену западным, добавил он. Среди российских производителей контроллеров известны «Овен», «Прософт-Системы» и «ЭлеСи».
Существенного удешевления контроллеров из госзакупок не следует, настаивает глава холдинга контрактной разработки электроники SNDGLOBAL Ольга Квашенкина. Рынок контроллеров неоднороден: в одну категорию попадают устройства для управления инженерными системами зданий, компактные программируемые логические контроллеры для отдельных установок и промышленные контроллеры для сложных технологических процессов, которые разнятся в стоимости из-за их конфигурации, описала она. Впрочем, весь рынок контроллеров измеряется в миллиардах, рынок госзакупок составляет лишь малую часть, где они нужны для узкой специализации. В остальных случаях госзаказчики предпочитают уже готовые решения, где контроллеры являются частью конечного устройства, говорит она.
Представитель НТЦ «Модуль» отметил, что сейчас на регулируемых рынках растет спрос на отечественную электронную компонентную базу из-за законодательства, обеспечивающего локализацию госзакупок. В первую очередь спрос растет на рынке приборов учета, в автопроме и на рынке решений для автоматизированной системы управления технологическим процессом, добавили в компании.