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25 июня, вторник
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Главные анонсы 25 июня
24/06
Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 года
24/06
Путин заявил о рекордном росте выручки от экспорта военной продукции
03:22
США рассказали, что Трамп планирует обсудить с Путиным на саммите G20
02:59
ВШЭ не планирует исключать лекционные часы из образовательного процесса
02:44
Держатели карт «Мир» могут оплачивать штрафы ГИБДД на портале госуслуг без комиссии
02:19
Акционер банка «Восточный» требует от Аветисяна возместить 1,66 млрд рублей убытков
01:57
ПАСЕ проголосовала за возможность для возвращения России
01:41
Экипаж МКС начал подготовку к возвращению на Землю
01:22
Ректор ВШЭ заявил, что университет не увольнял политолога Кынева
00:58
ТАСС сообщил о прибытии делегации РФ в Страсбург для возможного участия в работе ПАСЕ
00:40
В Тбилиси завершился пятый день акции протеста
00:20
Мединский: «Рокетмен» не смог бы получить прокатное удостоверения без удаления ряда сцен
24/06
Авиакомпания «Армения» планирует запустить транзитные рейсы из Москвы в Тбилиси
24/06
Глава МИД Ирана заявил, что США «нечего делать» в Персидском заливе
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Тема
(обновлено: 24.06.2019)
Дороги и стройка
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«Платон» — поднятие растяжимое
Проезд по федеральным трассам подорожает в два этапа
Дорожный нацпроект стоит на месте
Регионы, которые не заключили контракты с подрядчиками, могут лишить денег
2
Эстакада по заявкам трудящихся
В Химках появится новый транспортный объект стоимостью почти 3 млрд рублей
5
Платные дороги перешли на летние цены
«Автодор» повысил тарифы на проезд, чтобы исключить пробки на магистралях
На дороги выделили еще 70 миллиардов рублей
Деньги пойдут на ремонт уникальных мостов, строительство обходов городов и путепроводов
16
«Вы вообще ночами хорошо спите?»
Как жители Южного округа Москвы пытаются остановить дорожное строительство
4
От «Лосиного острова» отрежут территорию под дорогу
Для строительства дублера Щелковского шоссе понадобится больше земли, чем планировалось
3
Дороги ведут к чистоте, до того неописуемой
Новый ГОСТ по содержанию магистралей разработан по заказу Росавтодора
3
Трассу довели до премьера
Дмитрия Медведева привлекли к строительству дублера Щелковского шоссе
13
Почти 5 триллионов потратят на камеры, ГИБДД и ремонт
Опубликован паспорт нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года
15
Кто сказал, что Север платный
Правительство предлагает сделать проезд в Арктику только за деньги, если других дорог нет
3
На Рублевском шоссе будут строить уже построенную эстакаду
Столичные власти заключили контракт на существующий объект
8
Жители Царицыно испугались хорд и рокад
В мэрии Москвы уверяют, что от новых дорог станет лучше
33
Автомагистрали умнеют
Дороги готовятся к приходу беспилотных автомобилей
4
Тушинский тоннель затопило из-за провала грунта
Позже прерванное из-за аварии движение в тоннеле восстановили
5
Лес не рубят, пробки стоят
Новые дороги в Москве и Подмосковье не могут построить из-за споров дорожников и Минприроды
1
Железнодорожные переезды избавляют от камер
Госдума уточнила места установки систем фотовидеофиксации нарушений
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Кто из известных личностей держал в руках автомат Калашникова
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Электрическое будущее авиации
Как электросамолет Alice изменит рынок авиаперевозок
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Аэрокосмический салон Ле-Бурже-2019
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Как отдыхают известные россияне
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
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Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия