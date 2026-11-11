США обвинили трех граждан Ирана в подготовке теракта на базе Фэрфорд
В США предъявили трем гражданам Ирана обвинения в подготовке теракта на британской авиабазе Фэрфорд, где дислоцированы американские военнослужащие и техника. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции США.
Согласно обвинительному заключению, злоумышленники планировали направить фургоны с топливом на территорию военного объекта и поджечь их, чтобы устроить взрыв. Они замаскировали фургоны под транспорт логистической компании, указано в пресс-релизе.
Организатором и заказчиком теракта США считают Багера Саада Дауда ас-Саади — с мая он находится под стражей в Нью-Йорке по обвинениям в сотрудничестве с КСИР и группировкой «Катаиб Хезболла». По версии обвинения, он оплачивал из тюрьмы все подготовительные расходы и передавал указания Мохсену Мохаджери и Мохаммаду Али аль-Хасани — они координировали действия исполнителей, находясь при этом в Иране. Источник CBS News подтвердил, что они еще не задержаны.
Американские ВВС несколько десятков лет используют авиабазу Фэрфорд. В этом году она была задействована для обслуживания бомбардировщиков, которые США использовали для ударов по Ирану. После сообщений о возможном теракте Вашингтон передислоцировал технику на другой объект.