Как объясняет Лидия Мирошниченко, сооснователь дистрибутора уходовой косметики AskMask, при стрессе активируются гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось (проще говоря — механизм запуска стрессовой реакции) и симпатическая нервная система. Один из главных «исполнителей» реакции — знакомый нам гормон стресса кортизол. Именно он запускает защитные механизмы, фактически переводя организм в режим выживания. Сам по себе он не вреден, но, когда кортизола становится слишком много, мы сталкиваемся с неприятными последствиями. Среди них: нарушения защитного барьера, увеличение потери влаги с поверхности и обезвоженность, морщины, чувствительность, повышенная выработка себума и многое другое.