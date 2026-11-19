«В основном речь шла об Украине, но лидеры хотели бы видеть завершения такой ситуации и с Ираном»,— сказал Дональд Трамп в интервью NBC News. Он добавил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин «самым категоричным образом» заявят Ирану о своем желании относительно завершения конфликта на Ближнем Востоке.