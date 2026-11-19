Трамп: основное внимание на встрече с Путиным и Си уделялось Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что на трехсторонних переговорах с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином основное внимание уделялось Украине.
«В основном речь шла об Украине, но лидеры хотели бы видеть завершения такой ситуации и с Ираном»,— сказал Дональд Трамп в интервью NBC News. Он добавил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин «самым категоричным образом» заявят Ирану о своем желании относительно завершения конфликта на Ближнем Востоке.
В разговоре с Fox News президент США сказал, что Владимир Путин хочет заключить сделку о завершении конфликта на Украине. «И, надеюсь, (президент Украины Владимир,— "Ъ") Зеленский тоже. Я думаю, что он этого хочет»,— добавил он.
19 ноября в Шэньчжэне прошли первые трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По итогам встречи они приняли «Декларацию о мире», которая состоит из четырех пунктов: стремление к реформированию ООН, увеличению производства нефтепродуктов, недопустимость ядерной войны и злоупотреблений международным уголовным правом.