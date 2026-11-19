При ударе дронов ВСУ по Курску пострадал 12-летний ребенок
В результате налета беспилотников ВСУ на Курск пострадали девять человек, в том числе 12-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По словам господина Хинштейна, на северо-западе города мальчик оказался под завалами частного дома. Сотрудники МЧС извлекли его из-под обломков, ребенок жив, ему оказывается помощь. В центре города осколочные ранения получили двое мужчин и три женщины. Еще две женщины пострадали в частной клинике, одна — в районе Льговского поворота. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.
В центре Курска после падения обломков от взрывной волны повреждены многоквартирный и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта и Курский медицинский колледж. У травмпункта пострадали фасад и окна, однако пациенты и посетители не пострадали. В результате удара загорелись несколько автомобилей, многие машины получили повреждения.