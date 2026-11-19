По словам господина Хинштейна, на северо-западе города мальчик оказался под завалами частного дома. Сотрудники МЧС извлекли его из-под обломков, ребенок жив, ему оказывается помощь. В центре города осколочные ранения получили двое мужчин и три женщины. Еще две женщины пострадали в частной клинике, одна — в районе Льговского поворота. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.