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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Радио «Ъ FM»

«Слишком много поставлено на кон»

Дмитрий Дризе — о конфликте между США и Ираном
Ответственность лежит на Корпусе стражей исламской революции: глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил Иран в атаках на холодильное оборудование нескольких европейских стран и не исключил введения новых санкций против Тегерана. Тем временем на Ближний Восток продолжают прибывать все новые подразделения американской армии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что новая война неизбежна.

Эмин Джафаров / Коммерсантъ

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В воздухе все больше пахнет новой войной. Может быть, скоротечной, а может быть, и нет. Американский удар по Ирану, возможно, совместный с Израилем выглядит как неизбежность. Хотя, с другой стороны, мирное решение также еще не исключено, пусть больше теоретически. Военные поставки США на Ближний Восток продолжаются буквально в режиме нон-стоп. Ожидается прибытие третьей по счету авианосной группы во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт». Считается, что такое количество кораблей означает скорое начало боевых действий. Впрочем, возможно, это лишь плановая ротация.
На этом фоне активно идут разговоры о переговорах, назовем это так. Конкретики особой нет. Вроде как готовится новая встреча Джэй Ди Вэнса с иранской делегацией. Именно вице-президент США сейчас как бы представляет партию «немедленного мира». Дональд Трамп тем временем заявляет, что военное решение маловероятно. При этом завтра все может опять поменяться. Нужно обратить внимание и на слова госсекретаря Марко Рубио о том, что требования иранцев не просто неприемлемы, но в некоторых случаях возмутительны, абсурдны и совершенно нереалистичны.

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Собственно, боевые действия уже идут: американцы периодически что-то бомбят. Тегеран, в свою очередь, атакует танкеры в Ормузском проливе и теперь грозит уже и Европе. Очевидный факт: если Трамп решит проблему иранской ядерной программы и создаст тем самым новый облик Ближнего Востока, он точно обеспечит себе место в истории. Победа затмит собой провал Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября.
Терять 47-му президенту США, по сути, уже нечего.
Можно попробовать обойтись без боевых действий и поставить на ужесточение экономической блокады Исламской Республики. Сейчас идут разные сообщения о новых протестах в стране. Пока они не носят массового характера, при том что инфляция в Иране приблизилась к 90%. Курс местной валюты, реала, без малого 2 млн за $1.

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Судя по всему, Москва пытается также сыграть роль посредника в этом вопросе. Похоже, что некие закулисные консультации ведутся. Но результат пока неочевиден. По крайней мере, в Тегеране категорически отказываются вывозить обогащенный уран. Именно в этом была суть российских предложений. В итоге именно Ближний Восток, а не Украина сейчас для Трампа на первом месте, это уже дело принципа. Здесь, в отличие от Европы, Америка непосредственный участник действа. В этом регионе находятся ее войска. Слишком много поставлено на кон.
При этом для Белого дома желательно решить вопрос в кратчайшие сроки военным или мирным путем. Во-первых, пока в Конгрессе действует старый состав, а во-вторых, в случае успеха Трамп получает мощный козырь на переговорах с Пекином о том самом разделе мира. К слову, саммит АТЭС в китайской Шэньчжэне пройдет уже совсем скоро. Всего-то 10 дней осталось.

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Дональд Трамп
США. Внешняя политика
Точка зрения: Дмитрий Дризе
Иран. Отношения с США

Авторы

  • Дмитрий Дризе
    Дмитрий Дризе
    заместитель главного редактора