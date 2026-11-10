Судя по всему, Москва пытается также сыграть роль посредника в этом вопросе. Похоже, что некие закулисные консультации ведутся. Но результат пока неочевиден. По крайней мере, в Тегеране категорически отказываются вывозить обогащенный уран. Именно в этом была суть российских предложений. В итоге именно Ближний Восток, а не Украина сейчас для Трампа на первом месте, это уже дело принципа. Здесь, в отличие от Европы, Америка непосредственный участник действа. В этом регионе находятся ее войска. Слишком много поставлено на кон.