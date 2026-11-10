«Слишком много поставлено на кон»
Дмитрий Дризе — о конфликте между США и Ираном
Ответственность лежит на Корпусе стражей исламской революции: глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил Иран в атаках на холодильное оборудование нескольких европейских стран и не исключил введения новых санкций против Тегерана. Тем временем на Ближний Восток продолжают прибывать все новые подразделения американской армии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что новая война неизбежна.
0:00
0:00
В воздухе все больше пахнет новой войной. Может быть, скоротечной, а может быть, и нет. Американский удар по Ирану, возможно, совместный с Израилем выглядит как неизбежность. Хотя, с другой стороны, мирное решение также еще не исключено, пусть больше теоретически. Военные поставки США на Ближний Восток продолжаются буквально в режиме нон-стоп. Ожидается прибытие третьей по счету авианосной группы во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт». Считается, что такое количество кораблей означает скорое начало боевых действий. Впрочем, возможно, это лишь плановая ротация.
На этом фоне активно идут разговоры о переговорах, назовем это так. Конкретики особой нет. Вроде как готовится новая встреча Джэй Ди Вэнса с иранской делегацией. Именно вице-президент США сейчас как бы представляет партию «немедленного мира». Дональд Трамп тем временем заявляет, что военное решение маловероятно. При этом завтра все может опять поменяться. Нужно обратить внимание и на слова госсекретаря Марко Рубио о том, что требования иранцев не просто неприемлемы, но в некоторых случаях возмутительны, абсурдны и совершенно нереалистичны.
Собственно, боевые действия уже идут: американцы периодически что-то бомбят. Тегеран, в свою очередь, атакует танкеры в Ормузском проливе и теперь грозит уже и Европе. Очевидный факт: если Трамп решит проблему иранской ядерной программы и создаст тем самым новый облик Ближнего Востока, он точно обеспечит себе место в истории. Победа затмит собой провал Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября.
Терять 47-му президенту США, по сути, уже нечего.
Можно попробовать обойтись без боевых действий и поставить на ужесточение экономической блокады Исламской Республики. Сейчас идут разные сообщения о новых протестах в стране. Пока они не носят массового характера, при том что инфляция в Иране приблизилась к 90%. Курс местной валюты, реала, без малого 2 млн за $1.
Судя по всему, Москва пытается также сыграть роль посредника в этом вопросе. Похоже, что некие закулисные консультации ведутся. Но результат пока неочевиден. По крайней мере, в Тегеране категорически отказываются вывозить обогащенный уран. Именно в этом была суть российских предложений. В итоге именно Ближний Восток, а не Украина сейчас для Трампа на первом месте, это уже дело принципа. Здесь, в отличие от Европы, Америка непосредственный участник действа. В этом регионе находятся ее войска. Слишком много поставлено на кон.
При этом для Белого дома желательно решить вопрос в кратчайшие сроки военным или мирным путем. Во-первых, пока в Конгрессе действует старый состав, а во-вторых, в случае успеха Трамп получает мощный козырь на переговорах с Пекином о том самом разделе мира. К слову, саммит АТЭС в китайской Шэньчжэне пройдет уже совсем скоро. Всего-то 10 дней осталось.