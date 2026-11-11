Что известно об «адской перепалке» Трампа и Нетаньяху?
Обзор зарубежной прессы
Биньямин Нетаньяху вступил в «адскую перепалку» с Дональдом Трампом. Во всяком случае, именно так утверждают источники издания Ynet. По их словам, премьер Израиля якобы потребовал возобновить американские удары по Ирану, но получил отказ. В итоге его телефонный разговор с президентом США в минувшие выходные прошел на повышенных тонах. В канцелярии Нетаньяху назвали эту информацию «полной чушью». Впрочем, по данным источников других СМИ, глава израильского правительства чуть ли не ежедневно обращается к американскому президенту с просьбой о новой военной операции. При этом сам Трамп не идет на эскалацию в Иране сразу по нескольким причинам. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
В последние месяцы разногласия между Иерусалимом и Вашингтоном заметно обострились. Причина в том, что администрация Трампа хочет разрешить конфликт на Ближнем Востоке дипломатией. Пока в Белом доме надеются на переговоры, Нетаньяху продолжает утверждать, что режим иранских аятолл должен быть свергнут. В противном случае ядерная угроза со стороны Исламской Республики сохранится, рассказали Ynet источники в окружении израильского премьера. И если раньше Нетаньяху и Трампу удавалось прийти к консенсусу по этой теме, то сейчас глава израильского правительства регулярно сталкивается с непониманием.
В Белом доме отказались комментировать сообщения СМИ про «адскую перепалку». Между тем, как выяснила Financial Times, Нетаньяху и раньше активно убеждал Трампа в необходимости начать военную операцию. Сложные переговоры велись чуть ли не каждый день, отметил в беседе с газетой один из дипломатов. По его словам, одной из причин, почему американский президент воздерживается от ударов по Исламской Республике, стала информация от арабских союзников США.
На днях посредники из монархий Персидского залива сообщили, что в мирном процессе наметился прогресс. В частности, правительство Ирана получило разрешение от аятоллы Моджтабы Хаменеи вести переговоры с Соединенными Штатами.
Арабские СМИ также отмечают, что ради возобновления дипломатических консультаций Вашингтон пошел на существенную уступку Тегерану. Исламской Республике позволили обогащать уран на своей территории ровно до того уровня, который был предусмотрен ядерной сделкой 2015 года. Об этом сообщают источники телеканала Al Hadath.
Кроме того, США могли поменять свою стратегию в отношении Ирана в том числе из-за политических разногласий внутри Белого дома. По информации источников Axios, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и спецпосланник Джаред Кушнер уговорили Трампа сделать выбор в пользу ЦИТАТА экономического удушения режима аятолл. А накануне Рубио публично заявил, что санкционная кампания против Исламской Республики достаточно эффективна. В крупных боевых операциях нет необходимости.
Эти новости заставили инвесторов поверить в то, что масштабной войны больше не будет. В ходе торгов во вторник нефть опускалась ниже $90 за баррель, впервые с августа. В ноябре эталонная марка Brent подешевела примерно на 22%, заключает Financial Times.