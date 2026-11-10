Иран исключил возможность вывоза из страны обогащенного урана

Господин Багаи отметил, что в администрации США до сих пор не определились, кто именно наделен полномочиями вести переговоры. По его словам, иранская сторона сталкивается с противоречивыми требованиями американских официальных лиц, обусловленными внутренними разборками в Вашингтоне.