Иран исключил возможность вывоза из страны обогащенного урана
Вопрос о вывозе обогащенного урана за пределы Ирана не входит в повестку дня переговоров и не рассматривается Тегераном, сообщил представитель МИД Исмаил Багаи.
Как передает IRNA, Иран сократил срок реализации инициативного предложения США с семи до двух дней, чтобы продемонстрировать серьезность намерений. Исмаил Багаи подчеркнул, что Тегеран открыто передает свои предложения через посредников, а контакты между сторонами продолжаются как в формате прямых встреч, так и по телефону.
Господин Багаи отметил, что в администрации США до сих пор не определились, кто именно наделен полномочиями вести переговоры. По его словам, иранская сторона сталкивается с противоречивыми требованиями американских официальных лиц, обусловленными внутренними разборками в Вашингтоне.
Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что США и Иран могут в ближайшее время достичь предварительных договоренностей по ядерной программе Тегерана. Новое предложение, названное «катарско-пакистанской инициативой», предусматривает ограничение обогащения урана на иранской территории до 3,67%. При этом Вашингтон требует снизить степень обогащения урана, доведенного до 60%. По данным источников телеканала, обсуждается и возможность привлечения третьей страны для содействия снижению уровня обогащения иранского урана.