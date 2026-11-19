17 задержанных в Турции россиянок остаются в депортационном центре
17 гражданок России, задержанных в Анкаре в конце октября, покинули Турцию, сообщило посольство России в Турции. Остальные задержанные остаются в депортационном центре.
23 октября в ночных клубах Анкары прошел полицейский рейд. Были задержаны 34 россиянки. Власти Турции обвинили их в нарушении морали и общественного порядка. С момента задержания все они находились в депортационном центре «Акюрт».
Посольство России сообщило «РИА Новости», что ведомства продолжают оказывать консульское содействие россиянкам, которые остаются в депортационном центре. Возможные сроки и условия их освобождения в посольстве не назвали.