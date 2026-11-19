С частью их заявления о намерении вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия все сложнее. В этой области у трех стран много противоречий, преодолеть которые будет нелегко. Так, скажем, в части снижения ядерных рисков Москве на фоне конфликта с Западом вокруг Украины важно поддерживать на должном уровне понимание у оппонентов, что их эскалационные действия и попытки нанести России «стратегическое поражение» как раз и провоцируют острые стратегические риски, способные привести к прямому военному столкновению между ядерными державами, которое заведомо чревато катастрофическими последствиями. Соответственно, следует прежде всего устранять фундаментальные противоречия в области безопасности. Западные же ядерные страны на данном этапе интересуют лишь сугубо технические меры — совершенствование «каналов коммуникации» и такие механизмы, как, например, уведомления о пусках стратегических ракет.