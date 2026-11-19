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Выпуск газеты №214
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Патриарх происходит из семьи потомственных священнослужителей: его дед, отец и старший брат служили в церкви. Старший из родственников даже провел несколько лет в Соловецком лагере и других местах заключения за религиозную деятельность
Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский (слева), Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (в центре) и Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II (справа) на соборных слушаниях Всемирного русского народного собора (ВРНС) по теме «Базисные духовно-нравственные ценности — основа единства семьи, общества и государства», 2007 год
Александр Миридонов / Коммерсантъ
В 28 лет патриарх Кирилл стал самым молодым ректором Ленинградской духовной академии за всю ее историю. Он пробыл на посту десять лет
Юрий Мартьянов / Коммерсантъ
У гроба Святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Храме Христа Спасителя, 2008 год
Василий Шапошников / Коммерсантъ
В 1984 году Кирилл был назначен архиепископом Смоленским и Вяземским. Позднее титул изменился на Смоленского и Калининградского. Он управлял епархией до избрания патриархом
Светлана Привалова / Коммерсантъ
1 февраля 2009 года состоялась интронизация патриарха Кирилла — он официально получил высший церковный сан
Кирилл стал 16-м патриархом Московским и всея Руси
Александр Яловой / Коммерсантъ
«Все мое детство было в бедности, и я благодарю за это Бога, потому что пройти искушение бедностью — это тоже очень важный, я считаю, урок и один из факторов, формирующих положительные стороны человека»
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий в автомобиле во время посещения Нижегородского кремля, 2009 год
Роман Яровицын / Коммерсантъ
Патриарх был одним из самых активных сторонников принятия закона о передаче церковного имущества религиозным организациям. Право церкви получать реликвии в собственность или пользование было закреплено в 2010 году На фото: начальник следственного комитета при МВД России Алексей Аничин (слева) и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) на церемонии передачи РПЦ культурно-исторических ценностей, похищенных в разное время из церквей и монастырей России, 2009 год
Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
В 2016 году патриарх Кирилл первым из представителей РПЦ встретился с Папой Римским. Переговоры прошли в аэропорту Гаваны на Кубе — на нейтральной для обеих сторон территории. Священнослужители обсудили положение христиан на Ближнем Востоке, международные конфликты и отношения между двумя церквями
Николай Цыганов / Коммерсантъ
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и руководитель Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) Виктор Иванов на заседании Государственного антинаркотического комитета, 2010 год
Дмитрий Лекай / Коммерсантъ
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время посещения детского хосписа, 2010 год
Александр Коряков / Коммерсантъ
За время управления РПЦ патриарх Кирилл более чем вдвое увеличил количество епархий и ввел новую систему митрополий. Он начал реформировать центральный аппарат церкви почти сразу после принятия сана
Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии открытия собора по теме «Наследие князя Владимира и судьбы исторической Руси», 2015 год
Анатолий Жданов / Коммерсантъ
«Бояться ядерной войны не нужно, поскольку христиане все равно не страшатся конца света»
Во время повечерия с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского, 2016 год
Петр Кассин / Коммерсантъ
«Не приходят люди с ведрами к колодцу, где нет воды. Никто бы не обращался к небу, если бы небо не отвечало»
Кристина Кормилицына / Коммерсантъ
С 1994 года патриарх ведет телепрограмму «Слово пастыря» на Первом канале. Также он регулярно выпускает богословскую и публицистическую литературу
Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ
Во время литургии в Храме Святой мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова, 2018 год