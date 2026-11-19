Патриарх был одним из самых активных сторонников принятия закона о передаче церковного имущества религиозным организациям. Право церкви получать реликвии в собственность или пользование было закреплено в 2010 году

На фото: начальник следственного комитета при МВД России Алексей Аничин (слева) и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) на церемонии передачи РПЦ культурно-исторических ценностей, похищенных в разное время из церквей и монастырей России, 2009 год