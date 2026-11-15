«Возможности МАГАТЭ положить конец украинским провокациям ограничены»
Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов — о ситуации вокруг Запорожской АЭС и других проблемных вопросах
Число погибших сотрудников Запорожской АЭС в результате атак ВСУ увеличилось до 15 с конца апреля, 6 из них погибли в последние две недели. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить атаки на сотрудников станции. О том, что еще могло бы сделать агентство в этой ситуации, а также о других проблемных точках постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал специальному корреспонденту “Ъ” Елене Черненко.
— Что, на ваш взгляд, могло бы сделать МАГАТЭ для снижения рисков вокруг ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара, которые в последние полгода обстреливаются ВСУ фактически в ежедневном режиме?
— Необходимо понимать, что возможности МАГАТЭ положить конец украинским провокациям ограничены. В нынешних обстоятельствах гендиректор, на мой взгляд, мог бы более четко и сильно артикулировать неприемлемость атак. Хотя, надо отметить, что, в том числе и под нашим воздействием, язык сообщений агентства стал меняться в правильном направлении.
В частности, 9 ноября, когда мы по горячим следам проинформировали Рафаэля Гросси о том, что еще один сотрудник ЗАЭС и один сотрудник Запорожской ТЭС погибли в результате атак с применением украинских БПЛА, гендиректор незамедлительно опубликовал сообщение на официальной странице МАГАТЭ в соцсети Х, в котором решительно осудил эти нападения. Он также подчеркнул, что все подобные атаки на персонал АЭС должны немедленно прекратиться. Это сильные формулировки, однако у них по-прежнему есть один недостаток: гендиректор традиционно уходит от того, чтобы назвать Украину в качестве виновной стороны.
— В августе поездка Гросси на ЗАЭС сорвалась, потому что Украина не была готова предоставить ему гарантии безопасности. Может ли поездка состояться до конца года?
— Сомневаюсь. Во-первых, нет никаких признаков того, что Украина готова предоставить гендиректору гарантии безопасности для осуществления такой поездки. Во-вторых, Рафаэль Гросси сейчас активно вовлечен в кампанию по выборам генерального секретаря ООН. В этих условиях найти «окно» для визита на ЗАЭС крайне затруднительно. Кроме того, срочной необходимости в этом на данный момент нет.
— Ситуация вокруг Ирана остается напряженной. Недавно вы заявили, что вместо того, чтобы серьезно заняться решением проблем, Совет управляющих МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН продолжают играть в бессмысленные игры вокруг иранской ядерной программы. Поясните, пожалуйста, что вы имели в виду?
— Должен признать, что эту мысль следовало бы выразить более развернуто. Я имел в виду, что усилиями западного большинства в Совете Безопасности ООН и в Совете управляющих МАГАТЭ вместо серьезной работы по урегулированию конфликта продолжаются бессмысленные политические игры.
В сентябре Совет управляющих принял очередную резолюцию с требованием обеспечить доступ инспекторов агентства на все иранские ядерные объекты. И это происходит в условиях, когда Вашингтон и Тель-Авив регулярно угрожают Тегерану ракетными ударами, которые в случае допуска международных чиновников на соответствующие объекты могут поставить их жизни под прямую угрозу.
Кроме того, США и «евротройка» (Франция, Британия и ФРГ.— “Ъ”), пользуясь арифметическим большинством в Совете управляющих МАГАТЭ, потребовали направить сентябрьскую резолюцию в Совет Безопасности ООН. Строго говоря, это не означает, что иранское досье было туда передано. Однако фактически страны Запада и председательствовавшая в Совбезе ООН Греция устроили с этой подачи бессмысленные дискуссии. Это опасные упражнения, ведущие к эскалации. Никакой полезной практической отдачи от них не может быть по определению.
— Власти США утверждают, что Иран ведет тайные работы в рамках своей ядерной программы в районе горы Кирка (Pickaxe mountain), и угрожают нанести по ней удар. Что вам известно об этом объекте?
— МАГАТЭ никогда не сообщало об этом объекте. Насколько нам известно, никаких сведений, подтверждающих, что там могла бы осуществляться какая-то ядерная деятельность, у агентства нет. У нас информации на этот счет тоже не имеется. Американцы же в свойственной им манере обосновать свои обвинения не удосужились или не смогли.
— На минувшей неделе в Вене прошел большой симпозиум, посвященный системе гарантий МАГАТЭ. Насколько эффективна и надежна эта система с учетом в том числе событий в Иране, когда объекты, находившиеся под гарантиями агентства, подверглись ударам со стороны США и Израиля и агентство их действия напрямую не осудило?
— Думается, что система гарантий МАГАТЭ в целом достаточно эффективна. Секретариат МАГАТЭ стремится ее совершенствовать. Иногда то, как это делается, вызывает у нас серьезные вопросы, которые мы пытаемся прояснить и устранить в диалоге с секретариатом и другими государствами-членами.
Основная проблема в том, что страны Запада активно используют систему гарантий в качестве политического инструмента давления на неугодные им государства. Это именно то, что размывает техническую основу гарантий, подрывает принцип беспристрастности. Мы с этим боремся при поддержке государств—наших единомышленников, которые заинтересованы в том, чтобы процедуры применения гарантий оставались понятными, технически и юридически обоснованными.
— Недавно исполнилось 30 лет с открытия к подписанию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и ряд экспертов считают, что соблюдаемый ядерными державами мораторий на ядерные испытания как никогда ранее подвержен рискам, поскольку США обвиняют Россию и особенно Китай в том, что они якобы нарушают его. Видите ли вы риск возобновления испытаний?
— Что касается обвинений в адрес России и Китая, то США, как у них это часто бывает, доказательствами себя не обременяют, что в данном контексте вполне логично, поскольку таковых просто не может быть.
Конечно, полностью отрицать возможность возобновления ядерных испытаний было бы слишком оптимистично, но я уверен, что при наличии ответственного подхода со стороны ядерных держав имеются все возможности, чтобы исключить такой сценарий. Важно, чтобы страны строго придерживались добровольных национальных мораториев. У России именно такой настрой, но как заявлял президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, в случае если США либо другие государства проведут ядерные испытания, то и наша страна тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия.