Начиная с 2025 года американский спецпосланник Джон Коул приезжал в Белоруссию как минимум шесть раз. За это время Минск помиловал около 500 человек. Среди них — одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова, экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и нобелевский лауреат Алесь Беляцкий.