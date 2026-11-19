Лукашенко опроверг задержания граждан ради пополнения обменного фонда
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг утверждение о намеренных задержаниях граждан для формирования «обменного фонда» на переговорах с США. По его словам, заявление распространяют уехавшие за границу представители оппозиции.
Вопрос о продолжающихся в стране задержаниях поднимала и сама американская делегация, добавил господин Лукашенко. «Вот такую тему американцы подняли передо мной, на что я им жестоко ответил, просто резко: "Закон нарушит — будет сидеть"», — заявил он на совещании с судейским корпусом (цитата по сайту президента).
Начиная с 2025 года американский спецпосланник Джон Коул приезжал в Белоруссию как минимум шесть раз. За это время Минск помиловал около 500 человек. Среди них — одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова, экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и нобелевский лауреат Алесь Беляцкий.
В обмен на освобождение Вашингтон постепенно ослабляет санкции. Из-под ограничений вывели несколько банков и белорусских компаний, включая «Белавиа», «Беларуськалий», «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Последний раз стороны встречались в конце сентября — тогда Александр Лукашенко помиловал 15 заключенных, 10 из которых женщины.