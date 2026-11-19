— Ваше Святейшество, сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Ваше многолетнее первосвятительское служение снискало самое глубокое признание в нашей стране и далеко за ее пределами. Ваши неустанные пастырские труды, христианская самоотверженность помогают людям обрести духовную опору в жизни, способствуют укреплению нравственных основ российского общества. Особого уважения заслуживает Ваш огромный личный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Неоценима Ваша поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Высоко ценю наше тесное, плодотворное соработничество. Готов к его продолжению во имя упрочения позиций России и мирового православия, развития международных отношений на непреходящих принципах равенства, правды, добра и справедливости. Желаю Вам, Ваше Святейшество, крепкого здоровья, долголетия, новых свершений на благо Церкви и Отечества.