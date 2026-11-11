NYT: глава Минфина США переехал на военную базу после угроз со стороны Ирана

По словам собеседников газеты, сведения об угрозах Скотту Бессенту стали одной из причин, по которым американские чиновники сочли подготовку иранских атак на действующих и бывших должностных лиц США более продвинутой. Такой вывод они сделали в последние недели. При этом, как отмечали власти США, возможности Ирана проводить масштабные нападения на американской территории и за рубежом ограничены. Отдельные угрозы конкретным людям они считают серьезными.