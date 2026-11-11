NYT: глава Минфина США переехал на военную базу после угроз со стороны Ирана
Министр финансов США Скотт Бессент переехал из дома на военную базу после угроз со стороны Ирана. Об этом The New York Times (NYT) сообщили три осведомленных источника. Насколько серьезна опасность для министра, неизвестно. Американские власти не раскрывают масштаб угроз высокопоставленным чиновникам.
По словам собеседников газеты, сведения об угрозах Скотту Бессенту стали одной из причин, по которым американские чиновники сочли подготовку иранских атак на действующих и бывших должностных лиц США более продвинутой. Такой вывод они сделали в последние недели. При этом, как отмечали власти США, возможности Ирана проводить масштабные нападения на американской территории и за рубежом ограничены. Отдельные угрозы конкретным людям они считают серьезными.
С августа Скотт Бессент руководит кампанией финансовой изоляции Ирана через ужесточение санкций и ограничения торговых маршрутов. Одна из ее основных задач — лишить финансирования Корпус стражей исламской революции. Источники NYT связывают угрозы министру именно с этой деятельностью. Представитель Минфина заявил, что господин Бессет «не отступит перед угрозами иранского режима» и продолжит кампанию экономического давления.