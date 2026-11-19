Так господин Симонян прокомментировал статью бывшего секретаря Совета безопасности Армена Григоряна «Иллюзия членства в ЕС». В ней он комментирует обсуждение Конституционным советом предложение партии «Республика» о включении в проект Конституции положения о членстве Армении в Евросоюзе. В статье господин Григорян заявляет, что для вступления страны в ЕС нет «реальных возможностей». Кроме того, по его словам, такой шаг несет в себе риск углубления зависимости от России.