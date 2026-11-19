Трамп заявил о желании Путина заключить сделку по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин хочет заключить соглашение по Украине. Об этом он сообщил по итогам переговоров в Шэнчжэне.
«Сейчас он хочет заключить сделку — надеюсь, что этого хочет и Зеленский; думаю, что так оно и есть»,— сказал господин Трамп в разговоре с Fox News.
Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили Украину на трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на форуме АТЭС. Кроме того, американский президент провел дополнительные переговоры с господином Путиным после них.
Сам Владимир Путин по итогам переговоров заявил, что не сомневается в искренности стремления Дональда Трампа решить украинский конфликт.