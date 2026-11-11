Иран объявил ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями
Правительство Ирана объявило военно-морские и военно-воздушные силы Аргентины террористическими организациями. Решение принято в ответ на внесение Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций в Аргентине.
Пресс-служба иранского МИДа пояснила, что основанием для такого решения стал указ от 2019 года «О взаимных действиях в ответ на признание Соединенными Штатами Корпуса стражей исламской революции террористической организацией». Документ позволяет признать террористической организацию из страны, которая поддерживает действия Вашингтона против Тегерана.
Власти Аргентины признали КСИР террористической организацией в апреле. Основанием стали два теракта в Буэнос-Айресе: взрыв в здании посольства Израиля в 1992 году и в еврейском общинном центре AMIA в 1994-м. Аргентина считает, что к ним причастен Иран.