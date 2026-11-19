Стубб: Трамп призвал европейцев общаться с Москвой напрямую
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами призвал их общаться с президентом России напрямую. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб.
«Президент Трамп позвонил из самолета Air Force One и дал очень подробный рассказ о переговорах с президентом Путиным и председателем Си. Одно из посланий, которое президент Трамп передал европейцам, заключается в том, что сейчас стоит напрямую связываться с Путиным»,— сказал Александр Стубб на пресс-конференции в Берлине.
19 ноября после трехсторонних переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Берлине прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран «коалиции желающих». На ней также присутствовали спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Господин Кушнер после переговоров назвал важным возобновление диалога между Россией и Европой. Он также пообещал передать позицию европейских стран российской стороне.
Владимир Путин по дипломатическим каналам предложил представителям Европы встретиться в Москве, чтобы обсудить ее позицию по урегулированию конфликта на Украине. По информации Bloomberg, предложение президента России рассматривают представители Франции, Германии и Великобритании.