«Президент Трамп позвонил из самолета Air Force One и дал очень подробный рассказ о переговорах с президентом Путиным и председателем Си. Одно из посланий, которое президент Трамп передал европейцам, заключается в том, что сейчас стоит напрямую связываться с Путиным»,— сказал Александр Стубб на пресс-конференции в Берлине.