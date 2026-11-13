Иран ударил по объекту ПВО США в Бахрейне

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили о нанесении удара по радару раннего предупреждения, принадлежащему США. Это объект ПВО, который используется для обнаружения запуска баллистических ракет. Цель находилась в Бахрейне.