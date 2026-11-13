Иран ударил по объекту ПВО США в Бахрейне
КСИР заявил о нанесении удара по радару раннего предупреждения США в Бахрейне
Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили о нанесении удара по радару раннего предупреждения, принадлежащему США. Это объект ПВО, который используется для обнаружения запуска баллистических ракет. Цель находилась в Бахрейне.
В КСИР заявили, что объект был уничтожен. «Это серьезное предупреждение врагу-агрессору о необходимости прекратить воздушные провокации и контрабанду нефти в Ормузском проливе. В случае повторения нарушений и актов агрессии Воздушно-космические силы КСИР находятся в полной боевой готовности к бескомпромиссному ответу»,— приводит IRNA сообщение военного формирования.
В КСИР назвали атаку ответом на недавний удар США по городу Сирик, где была уничтожена вышка связи. В последний раз, по сообщениям иранских СМИ, город на побережье Ормузского пролива был атакован вчера вечером. О пострадавших не сообщалось. В армии США обмен ударами пока не комментировали.