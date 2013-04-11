Подробно Тема (обновлено: 02.07.2019)

Декларации о доходах парламентариев и региональных и федеральных чиновников разного уровня, собственность членов их семей, самые необычные объекты собственности чиновников; запрет на владение недвижимостью и активами за рубежом; соответствие расходов доходам, «раскулачивание», изъятие незаконно нажитого имущества государством; скандалы с собственностью экс-глав Клинского района Подмосковья Александра Постриганя и Серпуховского района Александра Шестуна — последние новости и все самое важное о доходах и расходах чиновников в теме «Ъ».