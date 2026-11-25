По данным Генпрокуратуры, Алексей Логвиненко приобрел и «номинально зарегистрировал на своего отца» Валентина Логвиненко земельный участок с домом площадью 369 кв. м в ростовском СНТ «Садовод-любитель», оцениваемые почти в 30 млн руб. На сожительницу Екатерину Скороход (у них трое несовершеннолетних детей) чиновник оформил квартиру площадью 140 кв. м за 27 млн руб. в ЖК «Адмиралъ» на Буденновском проспекте Ростова-на-Дону. На госпожу Скороход также были записаны нежилые помещения в 2,2 тыс. кв. м в том же доме. Ей же достался автомобиль Audi Q7 2018 года, который потом переписали на номинального владельца. Еще в автопарке семьи мэра были автомобили GWM Tank 700 и Mercedes-Benz V300d 4МATIC 2024 и 2025 годов выпуска соответственно, записанные на «номиналов». Теща господина Логвиненко стала обладательницей автомобилей Toyota Avalon и BMW X7 2023 и 2020 годов. Примечательно, что Toyota Avalon 2023 года выпуска продали 3 ноября 2025 года, но суд взыскал в солидарном порядке с Алексея Логвиненко и его тещи Наталии Скороход почти 5,5 млн руб. (эквивалент стоимости автомобиля).