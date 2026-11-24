Стали известны новые подробности преступной схемы с организацией незаконной миграции за взятку в Самарском государственном социально-педагогическом университете (СГСПУ). Следствие установило, что в 2024 — 2026 году декан естественно-географического факультета с сообщниками организовал канал миграции для 150 — 200 граждан Туркменистана. Они числились студентами и при этом не учились, но за незаконное вознаграждение сдавали сессию. В преступлении обвиняются декан и проректор института, а также их знакомый и двое студентов. В деле также фигурируют неустановленные лица, среди которых могут быть руководители университета. В Самарской области это первый случай организации столь крупного канала незаконной миграции из Туркменистана.