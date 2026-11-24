Декан сдал экзамен на взятки
За три года в самарском вузе незаконно легализовали до 200 мигрантов
Стали известны новые подробности преступной схемы с организацией незаконной миграции за взятку в Самарском государственном социально-педагогическом университете (СГСПУ). Следствие установило, что в 2024 — 2026 году декан естественно-географического факультета с сообщниками организовал канал миграции для 150 — 200 граждан Туркменистана. Они числились студентами и при этом не учились, но за незаконное вознаграждение сдавали сессию. В преступлении обвиняются декан и проректор института, а также их знакомый и двое студентов. В деле также фигурируют неустановленные лица, среди которых могут быть руководители университета. В Самарской области это первый случай организации столь крупного канала незаконной миграции из Туркменистана.
Следствие установило новые детали преступной схемы с организацией незаконной миграции в Самарском государственном социально-педагогическом университете. По данным источника «Ъ-Волга», с 1 января 2024 года по 11 ноября 2026 года пять обвиняемых, включая трех высокопоставленных сотрудников вуза и двух учащихся, фиктивно поставили на учет по месту пребывания и фиктивно зачислили на естественно-географический факультет СГСПУ, а также предоставили учебные визы гражданам Туркменистана. По версии следствия, таким способом за три года в регионе было легализовано пребывание от 150 до 200 иностранцев.
Установлено, что в преступной схеме были задействованы декан естественно-географического факультета СГСПУ Иван Казанцев, проректор вуза по дополнительному образованию, профориентационной работе и связям с общественностью Алексей Щелков, их 65-летний знакомый Александр Сафонов и двое студентов-иностранцев.
Кроме того, установлено, что 25 июня 2026 года Иван Казанцев, находясь в служебных помещениях вуза на улице Антонова-Овсеенко, получил от двух студентов-посредников взятку в размере 54 тыс. рублей за необоснованную ликвидацию академических задолженностей и фиктивный прием на учебу граждан Туркменистана. Это позволило продлить иностранцам учебные визы и оставаться в России. Мигранты числились студентами и жили в общежитиях вуза, но не посещали занятий. При этом они работали на разных самарских предприятиях.
Силовики задержали Ивана Казанцева в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Татарстане вечером 13 ноября. Также источники в силовых структурах сообщали о задержании Алексея Щелкова. Однако после проведения следственных действий его отпустили.
Ивану Казанцеву было предъявлено обвинение в получении взятки в значительном размере за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и организации незаконной миграции в составе орггруппы (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ). Алексею Щелкову, Александру Сафонову и двум студентам-иностранцам также вменили организацию незаконной миграции в составе организованной группы (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ). Это же преступление инкриминируется неустановленным лицам: не исключено, что фигурантами дела станут другие представители руководства вуза.
Вечером 13 ноября Самарский районный суд по ходатайству следствия арестовал декана естественно-географического факультета СГСПУ на два месяца — по 11 января 2027 года включительно. Остальные фигуранты остаются на свободе.
В СГСПУ от комментариев отказались.
По информации «Ъ-Волга», организованный в вузе канал миграции для граждан Туркменистана стал самым крупным в истории региона. Всем пятерым фигурантам по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ может быть назначено до 15 лет лишения свободы. При этом Ивану Казанцеву по ч. 3 ст. 290 УК РФ дополнительно может грозить до 8 лет лишения свободы.