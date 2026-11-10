Снайперу 12 лет награда

Картоев-младший, понимая, что решение по оружию может быть пересмотрено, подписал контракт на участие в СВО, по бумагам став снайпером, отмеченным госнаградой — Георгиевским крестом IV степени. По данным же следствия, в зоне СВО фигурант был лишь наездами, не воевал, а время в основном проводил, занимаясь строительством и отдыхая. Как бы там ни было, креста обвиняемого лишили, установив, что он был выдан по ошибке. В противном случае, у обвиняемого был шанс на прекращение уголовного преследования. Не оказалось у него и статуса военнослужащего — во всяком случае, дело слушалось в суде общей юрисдикции, а не в военном.