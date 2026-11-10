Снайперу 12 лет награда
Прокуроры запросили до 14 лет для участников коррупционного скандала в Ингушетии
Как стало известно “Ъ”, 14 лет колонии строгого режима может получить председатель Совета судей Ингушетии Магомед Аушев. Следствие установило, что он за взятки помогал решить проблемы с силовиками застройщику Адаму Картоеву, активному участнику запрещенной секты баталхаджинцев. Сам господин Картоев по документам числился отмеченным госнаградой снайпером на СВО, но участники расследования эти данные опровергли. Теперь ему грозит 12 лет.
По данным “Ъ”, в Кунцевском райсуде Москвы завершились прения сторон по уголовному делу в отношении председателя Совета судей Ингушетии Магомеда Аушева, судьи Назрановского суда республики Алика Ярыжева и застройщика Адама Картоева. Рассматривать его должны были в Ингушетии, но по ходатайству Генпрокуратуры материалы для объективности разбирательства передали в Москву.
Выступая в суде, представители Генпрокуратуры потребовали признать Магомеда Аушева виновным в получении взятки в особо крупном размере, вмешательстве в правосудие, в хищении и незаконном обороте оружия, а также в вынесении заведомо неправосудного акта. По совокупности преступлений известному в республике судье запросили 14-летний срок. Взяткодателю Картоеву грозит 12 лет, а судье Ярыжеву, вынесшему незаконное решение — три года.
По версии следствия, Магомед Аушев получил от застройщика взятку в виде машино-места, а затем, вмешавшись в деятельность судьи Назрановского райсуда Ингушетии Алика Ярыжева, убедил его в 2022 году вынести мягкое решение по делу Адама Картоева и его отца Мухажира Картоева.
Им грозили длительные сроки за найденные при обысках и задержании пистолет, гранату и гранатомет, однако под давлением Совета судей фигуранты получили два года условно и пять лет с отсрочкой наказания, сохранив свободу. Оба Картоева являлись членами влиятельной в Ингушетии религиозной общины Батал-Хаджи Белхороева: вначале по требованию Генпрокуратуры Южный окружной военный суд признал террористическим и запретил ее «боевое крыло», а следом уже Верховный суд запретил деятельность в России всех баталхаджинцев.
Картоев-младший, понимая, что решение по оружию может быть пересмотрено, подписал контракт на участие в СВО, по бумагам став снайпером, отмеченным госнаградой — Георгиевским крестом IV степени. По данным же следствия, в зоне СВО фигурант был лишь наездами, не воевал, а время в основном проводил, занимаясь строительством и отдыхая. Как бы там ни было, креста обвиняемого лишили, установив, что он был выдан по ошибке. В противном случае, у обвиняемого был шанс на прекращение уголовного преследования. Не оказалось у него и статуса военнослужащего — во всяком случае, дело слушалось в суде общей юрисдикции, а не в военном.
Защита фигурантов просила их оправдать или не наказывать слишком строго. Однако после решения Верховного суда, запретившего деятельность баталхаджинцев террористами, рассчитывать на снисхождение им не приходится.