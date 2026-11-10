Исправление не вызвало доверия

Чекисты выявили незаконную схему в университете в декабре 2020 года и возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Фигурантом этого дела стал еще один сотрудник РАНХиГС — Аслан Фейзба, сын первого декана экономического факультета Абхазского университета Язбея Фейзбы. От следствия Фейзба-младший, до 2021 года занимавший в РАНХиГС должность начальника одного из отделов, успел скрыться. В начале 2022 года Лефортовский суд заочно арестовал его на два месяца, он был объявлен в международный розыск.