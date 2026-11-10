Исправление не вызвало доверия
С экс-декана факультета РАНХиГС не сняли судимость
Суд в Москве отказался снимать судимость с экс-декана факультета госуправления экономикой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) Светланы Лариной. По версии следствия, в 2020 году она вместе с бывшим директором университета Игорем Барцицем и экс-замдиректора по научной работе Галиной Ивлевой присвоили 75 млн руб. Вину госпожа Ларина полностью признала и возместила ущерб. Другим фигурантам так же, как и ей, назначили условные сроки.
Апелляционная инстанция Московского городского суда 10 ноября оставила в силе решение суда первой инстанции, отказав в снятии судимости и отмене условного срока Светлане Лариной, осужденной за растрату в особо крупном размере (ст. 160 УК).
Осужденная заявила суду, что сейчас работает в Институте экономических стратегий научным сотрудником на четверть ставки. Она рассказала, что полностью раскаивается в содеянном и теперь занимается общественной деятельностью.
Госпожа Ларина подчеркнула, что наличие судимости мешает ей получить более высокую зарплату на работе.
Представитель гособвинения, в свою очередь, требовал оставить решение суда первой инстанции в силе. Суд доводам госпожи Лариной не внял и встал на сторону прокурора.
Как уже рассказывал “Ъ”, по версии следователей ФСБ, госпожа Ларина вместе с Игорем Барцицем и замдиректора по научной работе Галиной Ивлевой похищали деньги «путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы».
В частности, по версии ФСБ, Игорь Барциц и его сообщники договорились со своими подчиненными и коллегами о том, что будут выписывать им надбавки к зарплатам и премии, которые те затем станут им возвращать наличными за небольшим вычетом своего процента.
В общей сложности таким образом они присвоили около 75 млн руб., установило следствие.
Чекисты выявили незаконную схему в университете в декабре 2020 года и возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Фигурантом этого дела стал еще один сотрудник РАНХиГС — Аслан Фейзба, сын первого декана экономического факультета Абхазского университета Язбея Фейзбы. От следствия Фейзба-младший, до 2021 года занимавший в РАНХиГС должность начальника одного из отделов, успел скрыться. В начале 2022 года Лефортовский суд заочно арестовал его на два месяца, он был объявлен в международный розыск.
Господина Барцица изначально отправили в СИЗО, но потом перевели под домашний арест. Госпоже Лариной избрали аналогичную меру пресечения, а профессора Ивлеву отпустили под подписку о невыезде. Впоследствии обвинение переквалифицировали с мошенничества на растрату.
На стадии расследования господин Барциц признал вину и просил прокурора заключить с ним досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако ему в этом отказали. В январе 2024 года Таганский суд Москвы назначил всем фигурантам условные сроки, несмотря на то что прокурор в прениях просил каждого отправить в колонию на шесть лет. Господин Барциц получил пять лет условно, а Ларина и Ивлева — по четыре года. Каждому дополнительно назначили штраф в 1 млн руб.