В июле 2013 года по обвинению в вымогательстве взятки был арестован мэр Ярославля Евгений Урлашов. По словам руководителя ООО «Радострой» Сергея Шмелева, в 2012 году его фирма заключила с мэрией договор на уборку города. За это его обязали заплатить «откат» в размере 14 млн руб. В августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля приговорил Евгения Урлашова к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 60 млн руб. 20 января 2017 года решение суда вступило в силу. В 2019 году пытался освободиться по УДО, но суд отказал ему в замене неотбытой части наказания принудительными работами. В 2022 году снова подавал на УДО, но отозвал ходатайство из-за изменившейся с положительной на отрицательную характеристику администрации колонии