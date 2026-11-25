Чибиса обвинили в получении взятки аэродинамической лодкой «Север-650» за 8,5 млн рублей
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса обвинили в получении в качестве взятки аэродинамической лодки «Север-650» за 8,5 млн руб., сообщили источники «Ъ». Общая сумма взятки составила около 20 млн руб.
По данным следствия, взятку губернатору дал мурманский бизнесмен Оганес Шанкоян при посредничестве бывшего руководителя представительства правительства региона Ашота Баблумяна. Компания господина Шанкояна также оплачивала презентацию-отчет о проделанной работе правительства Мурманской области перед заксобранием региона.
Оганес Шанкоян признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой. Андрей Чибис не признал вину ни по одному эпизоду. Обвинение в получении взяток он назвал непонятным, а факт владения лодкой категорически отрицал.
25 ноября Мещанский районный суд Москвыарестовал Андрея Чибиса на два месяца. Он пробудет в СИЗО минимум до 23 января 2027 года. Чиновника обвиняют в растрате свыше 1 млрд руб. и в получении взятки. Полномочия губернатора Мурманской области временно перешли его заместителю, руководителю аппарата областного правительства Надежде Аксеновой.