Вся карьера Игоря Галася, которому в этом году исполнилось 50 лет, связана с муниципальной и государственной службой. Он занимал должности в налоговой инспекции и администрации Староминского района Краснодарского края, в 2007 году перешел в краевую администрацию на пост заместителя руководителя департамента по финансам, бюджету и контролю, в 2012 году стал министром экономики региона. В 2015 году губернатор Вениамин Кондратьев назначил Игоря Галася своим заместителем по финансово-экономическим вопросам, в 2021 году господин Галась получил статус первого заместителя главы Краснодарского края.