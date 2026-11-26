У кубанских забрали лишнее
У первого вице-губернатора Кубани Игоря Галася изъяли активы на 970 млн рублей
Судьба имущества первого заместителя главы Кубани Игоря Галася и его семьи была решена в течение четырех судебных заседаний. В казну РФ обращены активы чиновника, его родственников и доверенных лиц на общую сумму 970 млн руб. Суд согласился с доводами Генпрокуратуры, что за время работы в органах власти господин Галась приобрел имущество, стоимость которого существенно превышает его официальные доходы.
Заседания Ленинского суда Краснодара по иску Генеральной прокуратуры РФ к Игорю Галасю и его родственникам проходили в закрытом режиме. Эта мера понадобилась для сохранения личных данных малолетних детей, а также секретных сведений о служебной деятельности первого вице-губернатора Краснодарского края. Об итогах процесса сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Имущество первого вице-губернатора должно отойти в казну, судебный акт обращен к немедленному исполнению.
Вся карьера Игоря Галася, которому в этом году исполнилось 50 лет, связана с муниципальной и государственной службой. Он занимал должности в налоговой инспекции и администрации Староминского района Краснодарского края, в 2007 году перешел в краевую администрацию на пост заместителя руководителя департамента по финансам, бюджету и контролю, в 2012 году стал министром экономики региона. В 2015 году губернатор Вениамин Кондратьев назначил Игоря Галася своим заместителем по финансово-экономическим вопросам, в 2021 году господин Галась получил статус первого заместителя главы Краснодарского края.
Как государственный гражданский служащий Игорь Галась обязан соблюдать меры, предусмотренные законодательством о противодействии коррупции, в частности предоставлять сведения о доходах и расходах, не участвовать в предпринимательской деятельности, не получать какое-либо вознаграждение от граждан или организаций.
По данным прокуратуры, за время работы в органах государственной власти доходы Игоря Галася от трудовой деятельности, а также доходы его первой жены и доходы второй жены не позволили бы приобрети имущество общей стоимостью 970 млн руб.
Активы для сокрытия от декларирования были оформлены на родственников и доверенных лиц. Их записали на родителей Игоря Галася, на его жен, бывшую и нынешнюю, на их родителей, а также на взрослых детей чиновника.
Прокуратура считает, что активы ответчиков являются продуктом коррупционного поведения Игоря Галася и подлежат изъятию в целом, независимо от того, в какой части имущество было приобретено на законные доходы. Коррупционные правонарушения привели к утрате легального режима имущества, приобретенного родственниками и близкими высокопоставленного чиновника. Всем им был известен реальный уровень доходов Игоря Галася, тем не менее они соглашались регистрировать на себя имущество, стоимость которого значительно превышала законные заработки чиновника, сделала вывод прокуратура.
У фигурантов в казну изъяли 29 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ростовской области и Москве, пять автомобилей, а кроме того, с них было взыскано 85 млн руб. за проданные активы.
По данным “Ъ”, Игорь Галась намерен оспорить вынесенное решение.