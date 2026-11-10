«Крышу» приземлили на скамью

По словам свидетеля, позже он получил от Николая Щитова список из 30–40 торговых точек, с владельцев которых нужно собирать средства. «Каждая точка платила от 2 тыс. до 7 тыс. руб. При этом такса со мной никогда не обговаривалась. Как я понимаю, все уже было обговорено непосредственно самим Щитовым. Я объезжал примерно пять-семь точек, собирал от 30 тыс. до 60 тыс. руб., после чего отвозил эти деньги Щитову. С ним мы встречались ежедневно, так как я продолжал выполнять работу внештатника. После того, как я стал работать по списку, Щитов стал платить мне примерно 50 — 70 тыс. руб. в месяц. В основном Щитов мне платил сам, но иногда говорил, чтобы я оставлял себе деньги, полученные от какой-нибудь торговой точки, в счет зарплаты»,— рассказал свидетель. По его словам, последний сбор он провел 9 апреля 2023 года.