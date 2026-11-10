«Крышу» приземлили на скамью
Внештатника МВД допросили по делу о крышевании торговцев в Ростове
В Советском районном суде Ростова-на-Дону допросили одного из ключевых свидетелей по делу о крышевании полицией торговых точек. Бывший внештатный сотрудник МВД Максим Чубов рассказал, как в течение трех лет ежемесячно собирал деньги от владельцев магазинов и передавал их занимавшему на тот момент пост начальника отделения УМВД России по Ростову-на-Дону Николаю Щитову. По словам свидетеля, около 30–40 предпринимателей, занимающихся в основном продажей пива и сигарет, платили от 2 тыс. до 7 тыс. руб. в месяц за непривлечение к административной ответственности. Общая сумма взяток достигала 200 тыс. руб. в месяц.
Советский райсуд Ростова-на-Дону приступил к допросу свидетелей по делу о крышевании полицией Ростова торговых точек. На скамье подсудимых находятся бывший начальник отделения УМВД России по Ростову-на-Дону Николай Щитов, а также бывшие участковые отдела полиции № 8 Александр Егоров и Виктор Кругликов. Они проходят обвиняемым по крупному делу о создании в Ростове-на-Дону преступного сообщества полицейских, бравших взятки с торговцев на рынках.
По данным следствия, преступное сообщество действовало в Ростове-на-Дону с 2015 по 2023 год. Его предполагаемым руководителем является бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко. Всего в деле более 20 подозреваемых: бывшие и действующие сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области, а также граждане, сотрудничавшие с полицией внештатно. В зависимости от роли каждого из них обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в получении взяток (ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ; ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Восемь человек, признавших вину и заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, уже осуждены, рассказал «Ъ-Ростов» источник, участвующий в одном из дел. Судебные процессы в отношении других фигурантов проходят в разных районных судах Ростова-на-Дону. Несколько дел в суд пока не переданы, так как фигуранты еще знакомятся с материалами.
В понедельник на очередном заседании по делу Николая Щитова, Александра Егорова и Виктора Кругликова выступил в качестве свидетеля обвинения бывший внештатный сотрудник МВД Максим Чубов. После задержания он признал вину, заключил сделку со следствием и уже отбывает срок за участие в преступном сообществе и получение взяток.
Максим Чубов рассказал, что через друга познакомился с Николаем Щитовым в начале 2020 года и неофициально устроился к нему помощником.
«Я стал выполнять работу внештатного сотрудника, а именно стал отвозить и забирать документы во всех возможных организациях, разносил запросы, забирал ответы. Щитов из своего кармана платил мне примерно 30 тыс. руб. в месяц. Летом 2020 года Щитов дал мне номер хозяина торгового павильона по улице Еременко в Ростове, где продавали пиво, и сказал познакомиться с ним. Предприниматель заявил, что желает платить, чтобы избежать проверок сотрудниками отдела полиции № 8 в отношении него и его торговой точки. После указанной встречи я созвонился с Щитовым и рассказал ему о разговоре с указанным мужчиной. На что Щитов сказал, что все хорошо. Я стал один раз в месяц заезжать к торговцу, забирал у него 5 тыс. руб. и отдавал их Щитову»,— описал Максим Чубов начало своей работы в полиции.
По словам свидетеля, позже он получил от Николая Щитова список из 30–40 торговых точек, с владельцев которых нужно собирать средства. «Каждая точка платила от 2 тыс. до 7 тыс. руб. При этом такса со мной никогда не обговаривалась. Как я понимаю, все уже было обговорено непосредственно самим Щитовым. Я объезжал примерно пять-семь точек, собирал от 30 тыс. до 60 тыс. руб., после чего отвозил эти деньги Щитову. С ним мы встречались ежедневно, так как я продолжал выполнять работу внештатника. После того, как я стал работать по списку, Щитов стал платить мне примерно 50 — 70 тыс. руб. в месяц. В основном Щитов мне платил сам, но иногда говорил, чтобы я оставлял себе деньги, полученные от какой-нибудь торговой точки, в счет зарплаты»,— рассказал свидетель. По его словам, последний сбор он провел 9 апреля 2023 года.
Защита Николая Щитова считает, что свидетель «собирал дань» с торговцев по собственной инициативе и из личных интересов, «себе на зарплату». Согласно позиции адвокатов, никакого преступного сообщества с четкой структурой и лидерами в ростовской полиции не существовало.
«Возможно, некоторые служащие ведомства и внештатники брали взятки и распоряжались деньгами по собственному усмотрению. Но это не значит, что все они объеденены в преступное сообщество. Свидетель не смог назвать ни структуру, ни целей, ни лидеров сообщества, в которое якобы входил»,— отметил в разговоре с «Ъ-Ростов» адвокат Николая Щитова Виталий Шевченко.
Следующее заседание по делу назначено на 12 ноября. На нем продолжит предоставлять доказательства сторона обвинения.