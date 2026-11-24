Верховный суд запретил конфисковать выданные муляжом взятки
Пленум Верховного суда (ВС) внес поправки в постановление о конфискации имущества по коррупционным делам. Документ среди прочего уточняет правила конфискации взятки, если ее дали муляжом. Трансляция заседания велась на странице ВС во «ВКонтакте».
Если муляж денег или другое имущество использовали при передаче взятки, например при коммерческом подкупе, то он не подлежит конфискации. Пленум Верховного суда постановил, что оснований для конфискации в таком случае нет, поскольку предметы не представляли реальной ценности.
По делам о групповых преступлениях, когда точную сумму преступного дохода каждого из соучастников установить невозможно, суд будет принимать решение о конфискации всей суммы ущерба сразу. Кроме того, имуществом, которое подлежит конфискации, будет признаваться цифровая валюта.