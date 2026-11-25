Губернатора Мурманской области Чибиса арестовали по делу о хищении 1 млрд рублей
Судья Мещанского суда Москвы Мария Мельникова арестовала на два месяца (до 23 января) губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по делу о растрате более 1 млрд руб. и получении взятки. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.
Андрей Чибис вину не признает. Защита просила суд отправить губернатора под домашний арест. На заседание суда приехали его жена Евгения и дочь Елизавета. Накануне Евгения Чибис назвала обвинения в отношении мужа нелепыми. «Все, кто знает нашу семью, понимают, насколько это нелепо. Андрей искренне верит в Мурманскую область»,— написала она в соцсетях.
Губернатора задержали 23 ноября. Ему инкриминируется хищение более 39 млн руб. у Минстроя Мурманской области, а также растрата более 1 млрд руб. бюджетных средств Минтранса региона. Деньги были выделены на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск. Еще один эпизод дела касается взятки в виде аэролодки стоимостью 8,5 млн руб.
По делу также проходит бизнесмен Оганес Шанкоян. Как ранее писал «Ъ», он сообщил, что передавал Андрею Чибису взятки через бывшего главу правительства Мурманской области Ашота Баблумяна — еще одного фигуранта дела. Оганес Шанкоян был арестован в марте.