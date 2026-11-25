Андрей Чибис вину не признает. Защита просила суд отправить губернатора под домашний арест. На заседание суда приехали его жена Евгения и дочь Елизавета. Накануне Евгения Чибис назвала обвинения в отношении мужа нелепыми. «Все, кто знает нашу семью, понимают, насколько это нелепо. Андрей искренне верит в Мурманскую область»,— написала она в соцсетях.