Ливия отозвала посла на Украине для консультаций после ударов в порту Бенгази
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливии Тахер аль-Баур встретился с послом страны на Украине Мохаммедом Абул-Касимом. Дипломата отозвали из посольства в Киеве для консультаций относительно недавней атаки ВСУ на суда у побережья Бенгази.
«Ливия категорически осуждает действия украинских сил, которые рассматриваются как посягательство на ливийский суверенитет, а также считает, что эти действия противоречат международному праву, международным договорам и нормам и подрывают безопасность и стабильность»,— указано в публикации МИД страны в X. Другие подробности встречи пока неизвестны.
Морские беспилотники Украины ударили по российскому кораблю и торговому судну 22 ноября. При атаке пострадали не менее десяти человек. Ливийская армия сообщала о двух погибших военнослужащих. Ответственность за удар на себя взял Киев. Ливийские власти называли эти действия равносильными объявлению войны.
Вскоре министр иностранных дел Украины Андрей Сибига позвонил врио главы МИД Ливии Тахеру аль-Бауру, чтобы обсудить инцидент. Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что Киев «выступает против вовлечения Ливии в какие-либо конфликты и превращения ее территории в арену для противостояния».