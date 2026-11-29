Морские беспилотники Украины ударили по российскому кораблю и торговому судну 22 ноября. При атаке пострадали не менее десяти человек. Ливийская армия сообщала о двух погибших военнослужащих. Ответственность за удар на себя взял Киев. Ливийские власти называли эти действия равносильными объявлению войны.