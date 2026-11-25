Сантехника подвела
Бывшего зампрокурора Белгородской области судят за взятку в Ленобласти
Как стало известно “Ъ”, бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, отработавшего на этом посту меньше месяца, судят по делу об особо крупной взятке, полученной в Ленинградской области. По версии обвинения, подсудимому достались 1,5 млн руб. наличными и сантехникой за игнорирование незаконной схемы по выводу из муниципальной собственности участка стоимостью 57 млн руб. Вину фигурант не признает.
Гатчинский горсуд Ленинградской области рассматривает уголовное дело о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова. На днях без удовлетворения была оставлена его очередная просьба о смягчении меры пресечения. Под стражей господин Смирнов находится с середины октября прошлого года.
В СИЗО он оказался по ходатайству СКР меньше чем через месяц после назначения на должность заместителя прокурора Белгородской области. До приезда в регион Дмитрий Смирнов работал в органах внутренних дел и в Следственном комитете в Санкт-Петербурге, а с 2022-го трудился на посту всеволожского городского прокурора Ленинградской области. Официально суть его уголовного дела не раскрывалась.
Как рассказал “Ъ” собеседник, знакомый с ходом рассмотрения дела, господину Смирнову вменяется получение взятки в 2023 году. Уголовное дело в отношении прокурора возбудили на основании показаний экс-замглавы Всеволожского района Алексея Кондрашина и бывшего главы администрации Морозовского городского поселения Дениса Крайнова, которые обвинялись в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Чиновников считали виновными в организации продажи по заниженной цене муниципального земельного участка площадью почти 4 га в поселке имени Морозова в Сосновом переулке.
По генплану и правилам землепользования и застройки муниципального образования земля для продажи должна была быть разделена на отдельные участки максимальной площадью не более 0,25 га, в том числе для обеспечения возможности размещения объектов местного значения. Однако чиновники провели аукцион.
Победителем аукциона в конце 2022 года стал его единственный участник — индивидуальная предпринимательница, согласившаяся приобрести землю по начальной цене в 30 млн руб. Рыночная цена, согласно оценке следствия, составляла порядка 57 млн руб.
Кондрашина и Крайнова задержали и заключили под стражу в Санкт-Петербурге в мае прошлого года. Позже они признали вину и пошли на сделку со следствием. В ее рамках чиновники сообщили, что в 2023 году дали всеволожскому городскому прокурору 500 тыс. руб., а также оплатили услуги по установке в его доме сантехнического оборудования на сумму около 1 млн руб. Вознаграждение, согласно материалам дела, предназначалось за непринятие каких-либо действий по факту незаконного завладения ИП земельным участком.
Минувшей весной Всеволожский горсуд Ленинградской области приговорил Кондрашина и Крайнова к условным срокам. Они частично погасили ущерб, возместив в бюджет по 8,9 млн руб. Тогда же в горсуд передали дело самого Дмитрия Смирнова, однако подсудность его рассмотрения была изменена из-за трех лет его работы на посту местного прокурора.
Оперативно связаться с защитой господина Смирнова не удалось. Во время рассмотрения неоднократных жалоб на продление ареста в СИЗО его адвокаты настаивали, что экс-прокурор занял активную защитную позицию по отстаиванию своей невиновности и не заинтересован в побеге от органов следствия и суда. Эти доводы были отклонены.