Кондрашина и Крайнова задержали и заключили под стражу в Санкт-Петербурге в мае прошлого года. Позже они признали вину и пошли на сделку со следствием. В ее рамках чиновники сообщили, что в 2023 году дали всеволожскому городскому прокурору 500 тыс. руб., а также оплатили услуги по установке в его доме сантехнического оборудования на сумму около 1 млн руб. Вознаграждение, согласно материалам дела, предназначалось за непринятие каких-либо действий по факту незаконного завладения ИП земельным участком.