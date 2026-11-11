Доходы не по паспорту
На Урале началось рассмотрение иска к экс-главе паспортно-визовой службы
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга начал рассмотрение антикоррупционного иска Генпрокуратуры РФ к бывшему начальнику филиала по Свердловской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Александру Луканину и его семье. Надзорное ведомство выяснило, что параллельно с госслужбой ответчик занимался бизнесом, а доход компаний, подконтрольных ответчику, превысил 1,2 млрд руб. Средства вкладывались в объекты недвижимости. Защита утверждает, что все имущество было приобретено на законные доходы семьи Луканиных за 25 лет.
Рассмотрение антикоррупционного иска Генпрокуратуры РФ в отношении бывшего начальника филиала по Свердловской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» («ПВС») МВД России Александра Луканина и его семьи проходит в закрытом от прессы режиме. На первом заседании, исходя из данных картотеки суда, по гражданскому делу привлекли еще одно третье лицо. Адвокат Алексей Екимов не стал раскрывать подробности, но пояснил, что сторона защиты предоставила дополнительную информацию о доходах ответчика.
Главный ответчик по делу — Александр Луканин. Он возглавлял региональный филиал паспортно-визовой службы с весны 2011 года по 2024 год. Покинул должность в связи с возбуждением уголовного дела, которое сейчас рассматривает Кировский райсуд Екатеринбурга: на скамье подсудимых вместе с ним — управляющая ООО «УМЦ» Олеся Павлюк. По данным «Ъ-Урал», сторона обвинения считает, что Александр Луканин с 1 января по 31 декабря 2023 года поручил сотрудникам своего ведомства работу по оформлению иностранным гражданам документов и переоформлению 7571 патента. Документы были получены от ООО «УМЦ» без предоплаты. Это привело к причинению ущерба ФГУП «ПВС» МВД России на сумму не менее 31 млн руб.
Первоначально Александру Луканину инкриминировали превышение полномочий (ст.286 УК РФ), мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и «отмывание» (легализацию) денежных средств или имущества, полученных преступным путем (ч. 4 «п», «б» ст. 174.1 УК РФ). Олесе Павлюк — пособничество при превышении полномочий (ч. 5 ст. 33 п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), мошенничество и отмывание (легализацию) денежных средств или имущества. Но позже суд прекратил уголовное преследование Александра Луканина и Олеси Павлюк по фактам превышения полномочий и пособничества из-за отсутствия состава преступления. В антикоррупционном иске Олеся Павлюк упоминается как третье лицо.
Как ранее писал «Ъ», прокуроры в ходе проверки установили, что Александр Луканин, занимая должность главы паспортно-визовой службы, не соблюдал антикоррупционные обязанности, запреты и ограничения, «используя свое положение во власти и авторитет в корыстных целях». Ответчик покупал имущество, стоимость которого превышала его законные доходы.
По данным надзорного ведомства, в сентябре 2016 года ответчик, используя свое положение, организовал бизнес-схему, по которой иностранные граждане дважды оплачивали услуги в сфере миграции, в том числе по оформлению патентов, — филиалу и аффилированным юридическим лицам. В уголовном деле Александра Луканина на первоначальных этапах было зафиксировано более 23 тыс. иностранцев в качестве потерпевших. Затем число пострадавших значительно сократилось.
Ответчик, по данным Генпрокуратуры, создал и оформил на подконтрольное лицо ООО «Гагарина девять». УМЦ, расположенный в одном здании с «ПВС», дублировал его функции, оказывая иностранным гражданам платные миграционные услуги, а также сдавал помещения в субаренду филиалу. В результате, по подсчетам надзора, юрлицами, аффилированными с Александром Луканиным, был получен доход в сумме 1,239 млрд руб.
Коррупционную прибыль ответчик, его жена, а также аффилированные компании «Красная мельница», УМЦ и «Гагарина девять» направили на приобретение жилой и коммерческой недвижимости. Так, за 15 лет руководства филиалом ФГУП «ПВС» Александр Луканин и связанные с ним лица и компании приобрели 52 объекта недвижимости (квартиры, нежилые помещения и машино-места) в ЖК Discovery Residence и комплексе Central Radius Comfort общей стоимостью более 300 млн руб.
Официально, по подсчетам Генпрокуратуры, совокупный доход семьи Луканиных с 2014 года по 2024 год составил 44 млн руб.
Как рассказал «Ъ-Урал» адвокат Алексей Екимов, все имущество было приобретено на законные доходы семьи Луканиных от трудовой и предпринимательской деятельности более чем за 25 лет. Он утверждает, что это было сделано до того, как глава семьи возглавил филиал «ПВС». По словам адвоката, активы семьи, которые следствию не удалось арестовать с целью изъятия в уголовном деле, теперь фигурируют в гражданском.