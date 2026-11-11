Доходы не по паспорту

Главный ответчик по делу — Александр Луканин. Он возглавлял региональный филиал паспортно-визовой службы с весны 2011 года по 2024 год. Покинул должность в связи с возбуждением уголовного дела, которое сейчас рассматривает Кировский райсуд Екатеринбурга: на скамье подсудимых вместе с ним — управляющая ООО «УМЦ» Олеся Павлюк. По данным «Ъ-Урал», сторона обвинения считает, что Александр Луканин с 1 января по 31 декабря 2023 года поручил сотрудникам своего ведомства работу по оформлению иностранным гражданам документов и переоформлению 7571 патента. Документы были получены от ООО «УМЦ» без предоплаты. Это привело к причинению ущерба ФГУП «ПВС» МВД России на сумму не менее 31 млн руб.