«От серьезности заводится пыль»
В культурном центре «Дом» проиндексировали музыку
Мультижанровый фестиваль современной музыки Index Fest с участием композитора Владимира Мартынова, а также Олега Нестерова, Анастасии Терели, Рушаны Валиевой и других музыкантов прошел в московском культурном центре «Дом» с 25 по 29 ноября. Редкое по нынешним временам событие с акцентом на эксперимент, импровизацию и совершенно новые тексты оценивает Константин Баканов.
«Дом» еще с конца 90-х обрел в Москве статус центра интеллектуальной музыки: новый джаз, минимализм, фолк, эмбиент, построк... После смерти идейного вдохновителя Николая Дмитриева в 2004 году «Дом» не просто держится на старых афишах (они развешаны внутри — Алексей Айги, Сергей Старостин, Аркадий Шилклопер, «Волковтрио»), но и организует фестивали вместе с молодыми музыкантами.
Index Fest — пятидневный музыкальный марафон, организованный постджазовым электроакустическим трио Index III, в которое входят саксофонист Аркадий Пикунов, электронщик Павел Паньковский и барабанщик Петр Ившин. Коллективу всего три с половиной года, но это уже второй их фестиваль в «Доме», и к ним активно тянутся уважаемые в музыкальном мире артисты. Например, год назад хедлайнером Index Fest стал лидер «Аукцыона» Леонид Федоров. Музыка самих Index III звучит, как правило, без пауз, комбинации звуков сменяют друг друга. Многое держится на бите, в рамках Index Fest в этот раз даже устроили ночную дискотеку.
Еще одна важная составляющая фестиваля — импровизация в заданных Index III рамках. В сет-листе концерта с Владимиром Мартыновым корреспондент “Ъ” увидел как минимум пять заготовок с такими названиями: «Танцы на берегу с умершим другом», «Реквием», «Index Шиза» и другие.
«Мы это называем процессуальной музыкой. Она не может быть в абсолютной форме сочинена, но, с другой стороны, не может быть в абсолютной форме сымпровизирована,— рассказал “Ъ” основатель Index III Аркадий Пикунов.— Все определяет процесс — не столько ноты, сколько, например, пространство зала. Сочинения Мартынова перестают быть самостоятельными и вплетаются в обстоятельства. Он сам очень любит эту философию: говорит, что не любит писать что-то новое, но любит слышать свою музыку в новых обстоятельствах».
На открытии с Мартыновым «Дом» был полон. Это был вечер инструментальной музыки, так что слушали ее сидя. Композитор и философ, классик отечественного минимализма Владимир Мартынов, надев большие черные наушники, играл на рояле. Одни инструментальные партии Index III подхватывались другими, звуки убегали друг от друга по замысловатой траектории — на сцене «Дома» рождался настоящий живой музыкальный мир.
На следующий день стулья убрали, появился танцпартер. Это было кстати, двигаться в ритм музыке в этот вечер действительно хотелось. Лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров, с которым Index III познакомились год назад во время работы в студии, напоминал священнодействующего служителя музыкального культа, размахивающего четками перед микрофоном и лишь иногда берущего в руки гитару. На фоне бита Index III Нестеров сначала упражнялся в вокализе, потом произносил слова, отдаленно напоминающие строки из хокку: «Яблоко пахнет морем», «От серьезности заводится пыль», «Ветер колышет букетик цветов из проволоки», «Из кактуса сделана погремушка ночная». После выступления на фестивале Нестеров написал в своих соцсетях: «К вопросу, что для меня есть современная музыка середины 20-х. У меня есть ответ — Index III и все их многочисленные орбиты: от Мартынова до Рушаны».
Свое выступление на фестивале Нестеров пообещал публике выпустить отдельно, а тексты сразу, не выдержав, выложил на своих ресурсах.
У Насти Терели (группа Terelya) — звезды московской инди-сцены и актрисы Театра на Бронной — прямо в день выступления на Index Fest вышел третий студийный альбом «Долго и несчастливо». Но ни одной песни с альбома или даже ее фрагмента не прозвучало со сцены «Дома». Концепция есть концепция, звучать должен был только эксклюзивный материал, сочиненный специально для фестиваля. Если поп- и рок-фестивали строятся на хитах, а джазмены чаще всего предпочитают играть стандарты, то на Index Fest звучит музыка, которой фактически еще даже не существует.