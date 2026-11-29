На следующий день стулья убрали, появился танцпартер. Это было кстати, двигаться в ритм музыке в этот вечер действительно хотелось. Лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров, с которым Index III познакомились год назад во время работы в студии, напоминал священнодействующего служителя музыкального культа, размахивающего четками перед микрофоном и лишь иногда берущего в руки гитару. На фоне бита Index III Нестеров сначала упражнялся в вокализе, потом произносил слова, отдаленно напоминающие строки из хокку: «Яблоко пахнет морем», «От серьезности заводится пыль», «Ветер колышет букетик цветов из проволоки», «Из кактуса сделана погремушка ночная». После выступления на фестивале Нестеров написал в своих соцсетях: «К вопросу, что для меня есть современная музыка середины 20-х. У меня есть ответ — Index III и все их многочисленные орбиты: от Мартынова до Рушаны».