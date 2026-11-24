В уголовном деле речь идет о хищении 38,8 млн руб. при строительстве «Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» в Мурманске. Госконтракт на сумму 132,7 млн руб. был заключен между ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» и подконтрольным Шанкояну ООО «Северстрой». Следствие полагает, что полученный аванс на сумму почти 39 млн руб. был распределен между подконтрольными фигуранту организациями под видом договора займа, а работы по госконтракту выполнены не были.