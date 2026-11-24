У Чибиса пошло по откатанной
Бизнесмены рассказали о даче мурманскому губернатору взяток на 100 млн рублей
Как стало известно “Ъ”, обвинение задержанного 23 ноября губернатора Мурманской области Андрея Чибиса может быть связано не только с хищениями на сумму более 1 млрд руб., но и получением взяток. По данным “Ъ”, показания о передаче чиновнику наличных на сумму около 100 млн руб., а также оказании услуг имущественного характера дал заключивший с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве мурманский бизнесмен Оганес Шанкоян.
По данным источников “Ъ”, решение о сотрудничестве со следствием содержащийся в Бутырском СИЗО учредитель 11 компаний Оганес Шанкоян принял в октябре после нескольких месяцев пребывания под стражей. Арестованный 14 марта Мещанским райсудом по ходатайству следователя следственного департамента МВД предприниматель рассказал о передаче чиновнику взяток на общую сумму около 100 млн рублей (кстати, такая же сумма откатов фигурировала в показаниях на покончившего с собой экс-губернатора Курской области Романа Старовойта), о покупке для него лодки, а также об организации презентации одной из программ господина Чибиса в Мурманской области. По признанию обвиняемого, взятки передавались через бывшего руководителя представительства правительства Мурманской области Ашота Баблумяна.
Последний, так же как и господин Шанкоян, был арестован Мещанским судом столицы по ходатайству СД МВД 14 марта и, по данным “Ъ”, мог пойти на сотрудничество со следствием.
Показания фигурантов сейчас проверяются, но в итоге могут привести к предъявлению господину Чибису обвинения в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), за которые предполагается от 8 до 15 лет заключения и штраф в размере до 500 млн руб.
При этом уголовное преследование господ Шанкояна и Баблумяна, которым, судя по всему, вменят в вину дачу взятки и посредничество в этом (ч. 5 ст. 291 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), может быть прекращено, поскольку они добровольно сообщили о преступлении.
Адвокат господина Шанкояна 24 ноября был недоступен для комментариев. А защищающий господина Баблумяна управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Гриднев и партнеры» Тимофей Гриднев отказался комментировать дело.
В настоящее время срок ареста обоих фигурантов продлен до середины марта 2026 года. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, особо крупную растрату и три эпизода операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
В уголовном деле речь идет о хищении 38,8 млн руб. при строительстве «Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» в Мурманске. Госконтракт на сумму 132,7 млн руб. был заключен между ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» и подконтрольным Шанкояну ООО «Северстрой». Следствие полагает, что полученный аванс на сумму почти 39 млн руб. был распределен между подконтрольными фигуранту организациями под видом договора займа, а работы по госконтракту выполнены не были.
Второй эпизод дела касается растраты в 2023–2025 годах около 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты—Кировск. Часть средств, полагает следствие, была выведена на счета киргизской компании «Азиятранстрэвел». В этом случае подконтрольное Шанкояну ООО «Аквариум» заключило с киргизской фирмой договор на поставку автодорожной техники. Соглашение следствие считает фиктивным.
В рамках того же уголовного дела, по данным “Ъ”, 1 и 2 июля в СИЗО были заключены руководитель компании «Мурманскавтодор» Дмитрий Игнатов, гендиректор столичного ООО «Северстрой» Оганес Геворкян (учредителем данной фирмы является Оганес Шанкоян), а также руководитель трех мурманских фирм — ООО «Полярные Зори», ООО «СК Союз» и ООО «Стройкомплект» — Сергей Восканян.
Помимо этого, 31 октября Мещанский суд столицы санкционировал арест еще одного ключевого фигуранта расследования, гендиректора ГУОП «Мурманскводоканал» Андраника Мусатяна. Последнего, как удалось узнать “Ъ”, обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему вменяется в вину хищение на сумму около 125 млн руб. при закупке пластиковых труб в рамках реализации проекта «Западный берег» по обеспечению жителей региона питьевой водой. Господин Мусатян вину в хищениях отрицает.
Что касается вызванного 23 ноября на допрос и задержанного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по делу о махинациях и выводе средств с ущербом на сумму более 1 млрд руб., то он свою вину отрицает, а его супруга Евгения назвала в соцсетях выдвинутые против мужа подозрения «нелепыми».
При этом не исключено, что вместе с господином Чибисом фигурантами масштабного расследования станут первый заместитель губернатора Оксана Демченко, а также министр региональной безопасности Артем Долгов. Их также доставили для участия в следственных действиях в столицу. Ожидается, что в ближайшее время СД МВД определится со статусом фигурантов, а Мещанский райсуд 25 ноября изберет им меру пресечения. Срок же следствия по данному делу продлен до 16 апреля.