Госпожа Гусева отметила, что, выступая в суде, Роман Стефанов не ответил ни на один уточняющий вопрос. «Он просто переписал показания, которые давал на следствии, и зачитал эту бумажку. На вопрос, за что он давал взятки Максиму Борисовичу, он ответить не смог. На вопрос “Каким образом Максим Борисович мог влиять на ваш карьерный рост в коммерческой компании?” он тоже не ответил»,— сказала адвокат. По ее словам, в качестве взяток в деле были представлены именно дружеские взаимоотношения между Максимом Егоровым и Романом Стефановым.