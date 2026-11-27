Тамбовский зэк ему товарищ
Бывшего губернатора Тамбовской области Егорова приговорили к 11 годам за взятки
Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров получил 11 лет колонии строгого режима со штрафом в 406 млн руб. за взятки. Он признан виновным в получении незаконных вознаграждений на общую сумму 83 млн руб. от бывшего руководителя местного филиала «Газпрома» Романа Стефанова. Максим Егоров вину не признает. Его защита считает, что в качестве взяток были представлены дружеские отношения.
Сосновский райсуд Тамбовской области признал 49-летнего Максима Егорова виновным в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему назначено 11 лет колонии строгого режима со штрафом в 406 млн руб. и запретом в течение десяти лет занимать должности в органах власти. Бывший водитель губернатора Александр Соломатин и бывший заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Сергей Аганов приговорены соответственно к семи и восьми годам лишения свободы со штрафами в 19 млн и 21 млн руб. за посредничество при передаче взяток (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область в 2021–2024 годах. До приезда в регион он занимал должности замглавы Минстроя РФ и главного государственного жилищного инспектора. В 2022-м Егоров избрался на пост губернатора, набрав 84,95% голосов. Досрочную отставку в ноябре 2024-го чиновник объяснил переходом на работу на федеральный уровень.
Однако летом прошлого года экс-губернатора задержали по подозрению в получении взяток от на тот момент бывшего генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» и близкого друга главы региона Романа Стефанова. По ходатайству Следственного комитета России господина Егорова заключили в СИЗО, где он находится до сих пор.
Следствие считает, что на протяжении почти всего губернаторского срока Максима Егорова Роман Стефанов передавал ему деньги и оплачивал различные услуги за «общее покровительство». Топ-менеджер филиала «Газпрома», по данным следствия, финансировал стройку загородного дома и отпуска для семьи главы региона и приобрел для его родственника квартиру в Москве.
Общую стоимость полученных незаконных вознаграждений следствие оценило в 83 млн руб.
В рамках расследования на имущество семьи господина Егорова стоимостью более 130 млн руб. был наложен арест. По приговору суда оно конфисковано.
Материалы о получении господином Егоровым взяток появились у следствия после того, как Роман Стефанов был задержан по подозрению в приобретении и хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Топ-менеджер филиала «Газпрома» по ходатайству местного УМВД весной прошлого года был заключен под стражу, но после дачи показаний перешел под домашний арест. Его дело сейчас рассматривается в тамбовском суде.
Приговор Максиму Егорову будет обжалован. Бывший губернатор не признает вину. Как пояснила “Ъ” его защитник Лариса Гусева, глава региона в принципе не мог влиять на карьеру топ-менеджера федеральной компании. Также адвокат указала на несколько несостыковок в деле, которые, по ее словам, были проигнорированы следствием. Например, перед покупкой квартиры друзья заключили договор займа, по которому господин Егоров впоследствии возвращал господину Стефанову деньги, а оплата отпуска прошла с личной карты главы региона.
Госпожа Гусева отметила, что, выступая в суде, Роман Стефанов не ответил ни на один уточняющий вопрос. «Он просто переписал показания, которые давал на следствии, и зачитал эту бумажку. На вопрос, за что он давал взятки Максиму Борисовичу, он ответить не смог. На вопрос “Каким образом Максим Борисович мог влиять на ваш карьерный рост в коммерческой компании?” он тоже не ответил»,— сказала адвокат. По ее словам, в качестве взяток в деле были представлены именно дружеские взаимоотношения между Максимом Егоровым и Романом Стефановым.