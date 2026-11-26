По сложившейся практике в таких случаях обращение представителей следствия практически всегда удовлетворяется, поскольку все прежние заслуги, высокие звания и проблемы со здоровьем перевешивают утверждения о возможности оказать давление на свидетелей и уничтожить улики с помощью своих обширных связей во властных структурах и тяжести совершенного преступления, за которое грозит от 8 до 15 лет колонии строгого режима или штраф в размере до полумиллиарда рублей.