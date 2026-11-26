Генералу придали особо крупный размер
Высокопоставленный чиновник Минобороны арестован за взятку
Заместитель командующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-полковник Юрий Грехов арестован в Москве военным судом. Военачальника заключили в СИЗО в рамках уголовного дела о взяточничестве, суть которого пока не раскрывается. Он провел на военной службе без малого 50 лет, в основном на командных должностях в подразделениях противовоздушной обороны, которую в свое время и возглавил.
По информации судебной базы данных, ходатайство об избрании меры пресечения для заслуженного 62-летнего генерала поступило в 235-й гарнизонный военный суд в среду, 25 ноября. Сделано это было, как утверждают источники “Ъ”, в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), которое возбудили следователи Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР.
По сложившейся практике в таких случаях обращение представителей следствия практически всегда удовлетворяется, поскольку все прежние заслуги, высокие звания и проблемы со здоровьем перевешивают утверждения о возможности оказать давление на свидетелей и уничтожить улики с помощью своих обширных связей во властных структурах и тяжести совершенного преступления, за которое грозит от 8 до 15 лет колонии строгого режима или штраф в размере до полумиллиарда рублей.
В случае с заместителем главкома ВКС, согласно открытой информации, никаких судебных проволочек не возникло: в 14:12 дня материалы поступили судье, а уже на 15:00 было назначено заседание, в ходе которого также оперативно было решено поместить генерал-полковника под стражу.
О сути предъявляемых претензий Юрию Грехову военные следователи пока ничего не сообщают.
Вся жизнь внезапно оказавшегося под следствием генерала связана со службой в армии, которую уроженец Горького (ныне — Нижний Новгород) начал еще в далеком 1979 году курсантом местного Высшего зенитно-ракетного училища противовоздушной обороны. После этого практически все время, за исключением нескольких последних лет, он служил именно в частях и штабах системы ПВО СССР и России.
Юрий Грехов последовательно прошел все ступени армейской послужной лестницы — от командира расчета, начальника радиотехнического отделения батареи до командира зенитного ракетного дивизиона в Северо-Кавказском военном округе.
В 1997 году офицера перевели на Камчатку заместителем командира зенитного ракетного полка. Позже он служил на должностях командира зенитного ракетного полка авиации и ПВО Тихоокеанского флота, начальника зенитных ракетных войск авиации и противовоздушной обороны, начальника штаба — первого замначальника Управления ВВС и ПВО на северо-востоке РФ.
После этого зенитчик снова пошел на повышение, последовательно занимая кресла с 2007 по 2018 год заместителя командира дивизии ПВО Командования специального назначения, замкомандира и командира бригады противовоздушной обороны Объединенного стратегического командования воздушно-космической обороны, начштаба — первого замкомандующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны ВКС.
С декабря 2018 года по 2021 год Юрий Грехов был командующим войсками противовоздушной и противоракетной обороны — заместителем главнокомандующего ВКС.
Пять лет назад одновременно с присвоением ему звания генерал-полковника господин Грехов пересел в кресло заместителя главкома ВКС по вооружению.
Будучи кандидатом военных наук, генерал преподавал в Академии ПВО имени Жукова и нередко появлялся перед камерами, рассказывая о новых образцах вооружений.
Парадный мундир Юрия Грехова украшают четыре ордена: Александра Невского, «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, а также множество медалей.