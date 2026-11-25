Путин уволил Чибиса с поста губернатора Мурманской области
Президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Указ опубликован на сайте правовых актов и пресс-службой Кремля.
23 ноября Андрея Чибиса задержали. Чиновника обвиняют в растрате свыше 1 млрд руб., выделенных на ремонт дороги Апатиты—Кировск, и хищении более 39 млн руб. Кроме того, Андрея Чибиса обвиняют в получении взятки на общую сумму около 20 млн руб. от мурманского бизнесмена Оганеса Шанкояна.
Сегодня Мещанский районный суд Москвы арестовал господина Чибиса на два месяца. Временно исполняющей обязанности губернатора региона стала руководитель аппарата областного правительства Надежда Аксенова.