WP: Иран использовал Starlink для ударов по американским военным объектам
Иранские военные применяли систему спутниковой связи Starlink, разработанную американской компанией Space X, для коммуникации и координации ударов беспилотниками по военным объектам США. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на четыре информированных источника.
Информация об этом содержалась в секретном докладе, который в начале лета Центральное командование армии США предоставило военному министру Питу Хэгсету, утверждают собеседники газеты. В нем было указано, что иранские военные используют Starlink как альтернативный канал связи. В Пентагоне эти сведения отрицают.
Кроме того, WP пишет, что после ударов по порту Эш-Шуайба в Кувейте Space X ужесточила правила использования Starlink: подняла стоимость ежемесячной подписки на Starshield с $5 тыс. до $25 тыс. и улучшила идентификацию личности пользователя.