Информация об этом содержалась в секретном докладе, который в начале лета Центральное командование армии США предоставило военному министру Питу Хэгсету, утверждают собеседники газеты. В нем было указано, что иранские военные используют Starlink как альтернативный канал связи. В Пентагоне эти сведения отрицают.