В бизнесмена был произведен выстрел из ружья, но «умысел на убийство не был доведен до конца благодаря активному сопротивлению жертвы», а жизненно важные органы задеты не были. В основу оправдательного приговора было положено то обстоятельство, что «ни потерпевший, ни очевидцы не опознали нападавшего».