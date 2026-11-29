Вымогательство стало покушением
Бывший мэр Владивостока заочно арестован по старому делу с новым обвинением
Как стало известно “Ъ”, суд во Владивостоке заочно арестовал экс-мэра столицы Приморья Владимира Николаева. В давнем деле о вымогательстве, по которому он был оправдан, появились новые обстоятельства, и теперь бывшему градоначальнику инкриминируют покушение на убийство. Защита называет обвинение необоснованным. Владимир Николаев в 1990-е считался лидером группировки «Винни-Пухи» и был осужден за различные преступления. Генпрокуратура добилась конфискации его активов стоимостью 20 млрд руб.
Фрунзенский райсуд Владивостока 27 ноября принял решение о заочном аресте Владимира Николаева, в 2004–2008 годах возглавлявшего мэрию города. «Не комментируем»,— заявила “Ъ” представитель следственного управления СКР по Приморью Юлия Петровичева. «Защита будет обжаловать арест. Обвинение необоснованно, использованы ложные показания потерпевшего, свидетелей и искажены фактические обстоятельства событий февраля 1998 года»,— сообщил “Ъ” адвокат экс-мэра Андрей Костюченко. Защитник добавил, что не обладает информацией, где именно сейчас находится его подзащитный: «За пределами РФ». По его словам, в международный розыск экс-мэр пока не объявлен.
В августе этого года Первореченский райсуд Владивостока по представлению прокуратуры отменил оправдательный приговор Владимиру Николаеву, вынесенный в 1999 году по делу о вымогательстве, и вернул материалы прокурору «для последующей квалификации действий обвиняемого по более тяжкому составу преступления — по ч. 3 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с вымогательством)».
Как говорилось в материалах дела, Николаев вместе с двумя подручными в 1998 году избил местного авторитетного предпринимателя Леонида Ивлева, известного в определенных кругах как Кабан, вымогая у него $300 тыс.
В бизнесмена был произведен выстрел из ружья, но «умысел на убийство не был доведен до конца благодаря активному сопротивлению жертвы», а жизненно важные органы задеты не были. В основу оправдательного приговора было положено то обстоятельство, что «ни потерпевший, ни очевидцы не опознали нападавшего».
Спустя почти 30 лет следствием были повторно допрошены потерпевший и очевидцы событий. Ранее они, как утверждает прокуратура, «не давали изобличающих показаний из-за опасений за свою жизнь и здоровье», поскольку на них «оказывалось давление со стороны представителей криминального мира».
Отметим, что в учебном издании «Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты», опубликованном в 1998 году издательством Дальневосточного госуниверситета, утверждалось, что в 1990-е годы Владимир Николаев возглавлял ОПГ «Винни-Пухи». Сведения, изложенные в учебнике, в судебном порядке господин Николаев не оспаривал.
Ранее экс-чиновник уже представал перед судом. В 1999 году Первореченский райсуд Владивостока признал его виновным в избиении председателя краевого спорткомитета и приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима. При этом Владимир Николаев был освобожден от отбывания наказания по амнистии. В 2007 году Ленинский райсуд Владивостока признал мэра Николаева виновным в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими: чиновник за бюджетный счет обеспечивал себя вооруженной охраной, а также незаконно выделил четыре участка муниципальной земли в аренду частным лицам. Он был осужден на четыре с половиной года условно. В сентябре 2008 года Советский райсуд Владивостока заменил условное наказание реальным, а сам фигурант объявлен в международный розыск. Поводом стала неявка господина Николаева для ежемесячной регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию. Представители защиты утверждали, что это произошло по уважительной причине: экс-мэр лечился в Таиланде. Позже защите удалось добиться отмены решения суда о реальном лишении свободы: в 2013 году Владимир Николаев был снят с международного розыска, но в Россию вернулся только спустя несколько лет.
В прошлом году суды Приморья удовлетворили два антикоррупционных иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Владимира Николаева, членов его семьи и подконтрольных структур. Общая стоимость изъятого имущества превысила 20 млрд руб.