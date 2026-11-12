В Казахстане похитили выделенные на создание «инновационных макарон» $2 млн
Большая часть денег, которые правительство Казахстана выделило на производство «инновационных макарон», была похищена. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу в республике. По его данным, по делу проходит директор частной компании Bal halal.
В 2023-2024 годах правительство выделило Bal halal грант на $2,55 млн через казахстанское государственное АО «Фонд науки», уточнили в агентстве. Деньги предназначались для реализации четырех проектов по «производству инновационных макаронных изделий из растительного сырья и обогащенной микронутриентами муки».
При этом «контроль за реализацией проектов носил формальный характер», заявили в агентстве. Акты мониторинга составляли без выезда на производственные объекты и проверки выполненных работ.
Во время расследования агентство установило, что закупленное грантополучателем оборудование не годится для выпуска заявленной продукции, а $2 млн из полученных на эти денег похитили. Их выводили через несколько подставных компаний.
Подозреваемую по делу отправили под стражу. На ее имущество стоимостью $1,8 млн, включая пять земельных участков, четыре машины, квартиру в Астане, коммерческое помещение и ювелирные изделия, наложен арест. Имя подозреваемой не раскрывается.