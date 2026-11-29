«Ситуация на мировых рынках, по словам вице-премьера, остается достаточно напряженной. Будем мониторить, об этом тоже сегодня говорили, и при необходимости страны — участницы соглашения могут принимать дополнительные меры по балансировке рынка», — сказал господин Новак информационной службе «Вести».