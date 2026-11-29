Новак: формат «семерки» ОПЕК+ прекращает работу
Формат «семерки» ОПЕК+ прекращает работу, сообщил вице-премьер Александр Новак. Страны, объяснил он, исполнили все обязательства по механизму добровольных сокращений добычи нефти.
Семь стран ОПЕК+ продолжат анализировать рынок через Объединенный министерский комитет по мониторингу (JMMC). Встречи, по словам Александра Новака, будут проходить раз в два месяца. Первая запланирована на конец января или начало февраля.
«Ситуация на мировых рынках, по словам вице-премьера, остается достаточно напряженной. Будем мониторить, об этом тоже сегодня говорили, и при необходимости страны — участницы соглашения могут принимать дополнительные меры по балансировке рынка», — сказал господин Новак информационной службе «Вести».
В состав так называемой семерки входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. В 2023 году страны решили добровольно сокращать добычу нефти на 1,65 млн б/с сверх квот в рамках ОПЕК+. Решение приняли, чтобы избежать переизбытка сырья на рынке. Ограничения страны отменили в сентябре, поскольку вернули на рынок ранее сокращенную добычу.