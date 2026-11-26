Грехов Юрий Николаевич родился 15 октября 1962 года в Горьком (ныне — Нижний Новгород). Окончил Горьковское высшее зенитно-ракетное училище противовоздушной обороны (1984), Военную академию противовоздушной обороны (1994), Академию Генштаба ВС РФ.

После окончания училища в 1984 году служил на должностях начальника расчета, начальника радиотехнического отделения батареи, заместителя, командира зенитного ракетного дивизиона в Северо-Кавказском военном округе.

В 1997 году назначен заместителем командира зенитного ракетного полка дивизии противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Дальневосточного военного округа (Камчатский край). С 1998 по 2005 год служил на должностях командира зенитного ракетного полка авиации и ПВО Тихоокеанского флота, начальника зенитных ракетных войск авиации и противовоздушной обороны, начальника штаба—первого замначальника Управления ВВС и ПВО на северо-востоке РФ.

С июня 2007 года исполнял обязанности начальника штаба—заместителя командира дивизии ПВО Командования специального назначения.

В 2009 году назначен начальником штаба—заместителем командира бригады противовоздушной обороны Объединенного стратегического командования воздушно-космической обороны.

С ноября 2012 года — командир бригады противовоздушной обороны командования противовоздушной и противоракетной обороны.

С декабря 2013 года — начштаба—первый замкомандующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны.

В 2015 году назначен начальником штаба—заместителем командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил.

С декабря 2018 года — командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны—заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами. С 2021 года — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ по вооружению.