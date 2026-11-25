25 ноября судья Мещанского суда Москвы Мария Мельникова арестовала Андрея Чибиса по делу о хищениях. Ему предъявлено обвинение в хищении более 39 млн руб. у Минстроя Мурманской области, а также в растрате более 1 млрд руб. бюджетных средств Минтранса региона. Деньги были выделены на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск. Еще один эпизод дела касается взятки в виде аэролодки стоимостью 8,5 млн руб. Вину чиновник ни по одному эпизоду не признал.