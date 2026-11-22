Расследование стало очередным в ряду аналогичных антикоррупционных дел в отношении представителей крупных госкорпораций Китая. В этом году под следствием в числе прочих оказались бывший глава крупнейшей в мире электросетевой компании SGCC Синь Баоань, глава крупнейшего в мире производителя угля и тепловой энергии CHN Energy Ван Сянси и топ-менеджмент компании — бывший глава Комиссии по регулированию ценных бумаг И Хуэймань и его заместитель Фан Синхай.