Замглавы крупнейшей нефтегазовой компании Китая CNPC заподозрили в коррупции
Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет КНР объявили о начале расследования в отношении Се Цзюня, заместителя генерального директора China National Petroleum Corporation (CNPC). Как сообщает China Daily, его подозревают «в серьезных нарушениях партийной дисциплины и законов страны». Подробности возможных противоправных действий топ-менеджера не называются.
Се Цзюн был назначен замглавы CNPC, крупнейшей государственной нефтегазовой компании страны, входящей в пятерку ведущих отраслевых компаний в мире, в январе 2022 года.
Расследование стало очередным в ряду аналогичных антикоррупционных дел в отношении представителей крупных госкорпораций Китая. В этом году под следствием в числе прочих оказались бывший глава крупнейшей в мире электросетевой компании SGCC Синь Баоань, глава крупнейшего в мире производителя угля и тепловой энергии CHN Energy Ван Сянси и топ-менеджмент компании — бывший глава Комиссии по регулированию ценных бумаг И Хуэймань и его заместитель Фан Синхай.